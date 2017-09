En la CEM, González Fraga expuso alternativas crediticias del Nación

RELACIONADAS González Fraga anticipó un crecimiento explosivo de la demanda de madera para construcción de viviendas

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga expuso en la Confederación Económica de Misiones (CEM) las alternativas crediticias que tiene a disposición la entidad financiera estatal.

Ante representantes de los sectores, de Industria, Comercio, Producción, Turismo y Servicios, nucleados a la entidad gremial empresaria provincial y de los ámbitos del transporte, yerba mate y comercial- empresario, invitados para la ocasión, el funcionario especificó y detalló los programas que se ejecutan “para convertirnos en un país productivo”.

Es un escenario histórico, en el que la CEM, recibió por primera vez a un presidente del Banco Nación, Gerardo Díaz, titular de la casa anfitriona, destacó “la impronta que González Fraga le dio a esta entidad estatal” y agregó al referirse a la significación de la reunión que tuvo lugar en la mañana de este viernes 29, que “esta presencia fortalece nuestra premisa de ser protagonistas activos de la transformación que está transitando el país”.

Recuperar competitividad

“La banca oficial tiene un objetivo claro, hacer los que las demás no hacen”, enfatizó González Fraga, antes de sintetizar los objetivos económicos de la actual administración y del país y de abocarse específicamente a los alcances y a la proyección de las opciones que ofrece la entidad a las empresas y emprendimientos productivos.

Hizo hincapié en la inflación al indicar que “la política tiene al tope frenar la inflación, porque no hay nada que beneficie más a la economía que bajar la inflación, no hay sustituto para ello y debemos poner a disposición herramientas para hacerlo”. “Hay una coherencia entre la política macro, que es convencer a los empresarios que no se puede seguir aumentando los precios al ritmo que lo veníamos haciendo y la política sectorial encabezada por el Banco Nación, para poner a disposición toda la financiación necesaria para recuperar la competitividad y la productividad”, aseveró el funcionario, quien estuvo acompañado por referentes de Cambiemos en Misiones, Humberto Schiavoni, Luís Pastori y Martín Goerling.

Línea 700

En materia de opciones de acceso al crédito, brindó detalles de la línea 700, denominada “Carlos Pellegrini”, destinada a asistir financieramente a las empresas MIPYMES, para estimular la inversión productiva y para recuperar competitividad.

Esta financiación, ofrece la posibilidad de acceder hasta el 100% de lo solicitado, en pesos, en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) o en dólares, con plazos que van desde 7 a 15 años según la modalidad, con tasas para inversiones que arrancan en 15% en pesos, 5% en UVA y 4% en dólares. En la oportunidad no descartó que para estos créditos en el caso de la producción misionera “se estudien plazos de gracia de hasta cinco años, sujeto a evaluación de amortización y se considere también una mayor flexibilidad con la garantía”.

Tasa subsidiada para el turismo

El titular del Banco Nación, agregó que “acordamos con el Ministerio de Turismo de la Nación bonificar la tasa de interés a MiPyMEs del sector, dentro de la línea 700, para que numerosos emprendimientos mejoren su infraestructura y equipamiento y así puedan incrementar la calidad en la prestación del servicio turístico”.

Impulso de la madera

El titular del Banco Nación, destacó la inclusión del sector foresto- industrial en la línea de créditos. “Un factor que va a impulsar la demanda de madera en la construcción tiene que ver con hecho de que el banco comenzó a considerar como un inmueble a las casas de madera, lo que permite que este tipo de construcciones puedan ser hipotecadas y con ello se pueda construir una casa de madera con un crédito hipotecario”. Por otra parte, agregó que no habrá para las viviendas de tipo “un tratamiento diferencial en la oferta de créditos hipotecarios”.

Temas en agenda

En la oportunidad, los presentes dieron a conocer algunas demandas de sus respectivos sectores y quedaron establecidos en una agenda, que en lo inmediato serán canalizadas por la gerencia zonal, cuyo titular Javier Montini, estuvo presente en el encuentro.