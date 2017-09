Francisco Bravo: “Hoy la economía pasa por los servicios de conocimiento”

Francisco Bravo, director del Proyecto Mendoza Tic (Mendoza), quien visitó Misiones en el marco del Seminario Transformación Digital “Las PyMES, su competitividad y la Generación de Empleo”, encuentro tiene como objetivo difundir tendencias y novedades de la transformación digital y su impacto en la competitividad de las PyMES, habló de la experiencia en esa provincia y la gran oportunidad que tiene el país en materia de Servicios Basados en Conocimientos (SBC).

Bravo explicó en Misiones On Line que el Polo TIC Mendoza es una ONG que guarda en su formación el modelo del triángulo de Sábato. “En un mismo ambiente estamos presente las empresas informáticas, empresas TIC de Mendoza y además todas aquellas universidades con carreras informáticas o vinculadas al sector. Mendoza debe estar en el orden de las 350 empresas en este momento en toda la provincia, dedicadas a la electrónica, la robótica, nanotecnología, mecatrónica y todas las áreas de desarrollo de la tecnología nueva”.

En cuando al tiempo que les llevó ubicarse entre los primeros del país, dijo que los primeros pasos se dieron en el año 2000 con empresas algunas que ya estaban, y se sumaron a la organización a través de un ente no gubernamental. Agregó que en su mayoría son PyMES y que muy pocas cuentan con más de 200 o 300 empleados. “Estamos hablando de cinco mil 5.000 empleos”, dijo.

Respecto al mercado Bravo sostuvo que hay de todo. “Hay empresas que le venden a distintos sectores de la industria y el comercio, la cultura, la vitivinicultura local y eso mismo se reproduce este en aquellas empresas que hoy están exportando. Esto está creciendo en una forma importante”.

Respecto al déficit en el sector dijo que sin dudas es la mano de obra. “Este es un fenómeno mundial. El año pasado en Argentina no se pudo cubrir cinco mil empleos en desarrollo de software, faltó la oferta. Esto fue una de las razones por las cuales el Ministerio de Producción a través de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos está desarrollando el plan 111 mil, justamente para satisfacer o cubrir esa es a ese déficit en la oferta de trabajo”.

En cuanto a la sugerencia para Misiones de acuerdo a su experiencia, indicó que lo mejor que puede hacer es no demorar nada. “Esto no es solamente una nueva ola sino un tsunami que se viene a pasos agigantados. Hay mucha velocidad y hay que adaptarse rápidamente porque tenemos una oportunidad como no tuvimos en 200 años de la Argentina, de pasar de la economía tradicional a lo que se llama la economía del conocimiento. Pero todo este tema del fortalecimiento de las TIC tiene sentido en tanto y en cuanto tenga un objetivo final que es el de tratar de construir una sociedad más justa. Para decirlo en pocas palabras, tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio o subjetivo desarrollo sostenible que ha desarrollado la ONU es lo que nos interesa como objetivo final”.

En cuando a la conexión entre las universidades y las empresas, el especialista subrayó la posibilidad única de que las personas pueden desarrollar productos simplemente desde su casa a través de una computadora, con una conexión con el mundo a través de internet. “ Argentina estaban considerada en los años sesenta del siglo pasado un país rico porque la agricultura era un tercio la economía mundial, hoy la agricultura es el cuatro por ciento de la economía mundial. Hoy la economía mundial pasa por otro lado, pasa por el conocimiento y todo lo que sean servicios. Los servicios de conocimiento ocupan las dos terceras partes de la economía mundial y ahí es donde hay que apuntar, ya que los países que apuntaron de esa manera, son los que han pasado de ser países subdesarrollados hacer países desarrollados”.

