Al anochecer la comunidad judía inicia la conmemoración del Día del Perdón

RELACIONADAS Hoy a las 20 horas judíos en Posadas y en todo el mundo comienzan a celebrar el Rosh Hashaná

Esta noche, con la aparición de la primera estrella, la comunidad judía iniciará la conmemoración del Yom Kipur (Día del Perdón), la fecha más sagrada de esa religión, y que se extenderá hasta el anochecer de este sábado.

En Misiones la conmemoración religiosa tendrá lugar hoy a partir de las 20:00 y mañana a partir de las 9:00 en la Sinagoga ubicada en la calle San Martín 479 de Posadas. Será oficiada por rabinos de la Capital Federal pertenecientes al Seminario Rabínico Latinoamericano.

Este año la particularidad es que esta festividad coincide con el Día más sagrado semanal que tiene la comunidad judía. El sábado (Shabat).

Yom Kipur, es uno de los días más sagrados y solemnes del calendario judío, y una fecha que marca el fin a los diez días de reflexión que empezaron el 20 de septiembre, cuando comenzó el Rosh Hashaná (Año Nuevo).

En las 24 horas, que dura esta festividad todo aquel que celebre la fecha no debe hacer ningún trabajo ya que la jornada se dedica completamente a la meditación, al arrepentimiento y al pedido de perdón por las todas faltas que fueron cometidas. Se debe ayunar, no usar zapatos de cuero, no bañarse, tampoco lavarse los dientes y se debe llegar a la sinagoga caminando, entre otros requisitos.

El Yom Kipur finaliza con el encendido de velas y el toque del Shofar (Cuerno de Carnero).

En Yom Kipur, las familias y los amigos se reúnen e intercambian el mensaje “jatimá tová” (buena firma, en hebreo). Además, se desean que, en el Día de la Expiación, cuando se celebra el Juicio Divino, Dios los inscriba en el libro de la vida.

Según la tradición judía, luego de que Moisés recibiera la Torá y regresase con el texto sagrado para presentarlo ante su pueblo, notó que adoraban al becerro de oro y, enojado, rompió las tablas de la ley divina. Luego le pidió perdón a Dios, que se demoró 40 días en otorgarlo, y desde ese momento esa fecha marca el inicio de Yom Kipur, el “sábado de sábados”.

En esta jornada, considerada la más sagrada para la religión judía, Israel se paraliza por completo: se cierra el espacio aéreo, se suspende toda la programación de la TV y las radios; no hay transporte público ni privado, los autos no pueden transitar por las calles, y se cierra todo el comercio y las fronteras.