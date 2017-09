Posadas: El preceptor agredido dijo que el joven tiene antecedentes y amonestaciones por mala conducta en el aula

Aníbal Almeida, preceptor que recibió hoy la agresión de un alumno de la Escuela Comercio 18, contó que “se trata de un alumno que tiene varios antecedentes, como falta de respeto al profesor, es contestador y altanero”, dijo. Sobre el hecho dijo que “comenzó con el tema del uniforme, le dije que si al otro día no venía con su tutor no iba a poder ingresar, entonces se enojó, se dio vuelta y me dio una trompada, la verdad fue de improviso y me caí al piso”.

Agregó que “ese chico vino a principio de año con otro hermano, nosotros nunca pedimos antecedentes, porque confiamos en que podemos encaminar a los chicos y dar una nueva oportunidad”.

En esa línea contó que “desde que llegaron empezaron a tener algunos inconvenientes, no respetaban las reglas del colegio, al hermano del agresor se le dio el pase a turno tarde porque también tuvo problemas”, relató.

“Este incidente nadie esperaba, que reaccionará de esa manera, hay un grado agresividad que en los últimos cinco años creció”, dijo y agregó que “no todos los alumnos son malos, hay excelentes alumnos, pero muchos de ellos traer conductas que no son adecuados”.

Almeida manifestó que “realmente no sé porque reacciono así, si lo que le digo es para el bien de él, para mejorar su conducta, tengo una grado de impotencia, porque nunca me sucedió algo así”.

El preceptor indicó que “todavía tengo una molestia en la cervical, dolor de cabeza y mareos, por la caída al piso, el golpe fue fuerte y de improviso”.