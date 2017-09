“Perdí la visión del ojo izquierdo, pero voy a hacer todo lo posible para volver a jugar”, dijo el futbolista atacado durante un intento de asalto

RELACIONADAS Atrapan al segundo sospechoso por el brutal ataque que sufrió el joven del barrio San Isidro

Daniel Caballero (20) fue atacado en un intento de asalto en el barrio San Isidro de Posadas. Quedó inconsciente en la entrada de su casa y luego se determinó que perdió la visión en un ojo.

“Esto fue el jueves 21 de septiembre, a las 21. Volvía de entrenar en El Brete, donde juego en la reserva. Pude ver que eran dos personas. Yo sentí el golpe y perdí el conocimiento”, relató en una entrevista con Radio Libertad.

“Cuando entro a casa, se ve que ellos ingresaron detrás de mí. Mi padre estaba adentro, pero primero no escuchó. Pasa que en el barrio la gente se encierra temprano, porque es jodido”, admitió el muchacho.

“Creo que me pegaron con una piedra. No alcanzaron a robarme nada. Las pocas cosas que tenía quedaron en mi botinera”, apuntó Daniel.

Precisó que “no se llevaron nada, porque mi gente escuchó ruidos y salió, luego del ataque. Es gente del barrio la que hizo esto. Me dijeron que los dos detenidos tienen antecedentes”.

“Perdí la visión del lado izquierdo. Juego de central, de 6. Voy a hacer lo posible para recuperarme y seguir jugando”, se esperanzó.

Hizo un pedido claro a las autoridades: “Que se haga justicia y que estos dos no salgan pronto”.

, futbolista agredido (Radio Libertad)