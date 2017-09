Encarnación: detenido por violencia denunció que en realidad era su mujer la que lo golpeaba

El hombre había sido detenido en la noche de ayer luego de que efectivos de la policía se acercaran al domicilio que comparte con su pareja, quien lo acusó de ser agresivo con ella y sus tres hijos.

Eduardo Ramón Villalba Cáceres de 37 años fue detenido cerca de las 23 horas de este miércoles por parte de efectivos de la Comisaría 101 del distrito de Cambyretá que acudieron hasta su domicilio a raíz del llamado de su pareja Edith Pintos quien lo acusó de ser agresivo con ella y sus tres hijos.

Según el parte policial, la mujer refirió a los intervinientes que el hombre había llegado ebrio a su casa y siguió consumiendo bebidas alcohólicas. Luego inició las agresiones con golpes de puño que alcanzaron a su hijo menor de 12 años y posteriormente obligó a todos los integrantes la familia a salir de la vivienda.

Sin embargo, según informó el sitio Itapúa en Noticias, la versión brindada por el detenido es totalmente distinta: el propio Cáceres afirmó ser víctima de agresiones de su pareja y mostró cicatrices que serían secuelas de los golpes recibidos tiempo atrás. El mismo se presentó a testificar en la Unidad de Turno del Ministerio Público este jueves.

“Acá tengo los golpes donde ella me pegó. Nunca hice nada. A nadie le gusta que llegar a su casa y encontrar a su señora ‘en pedo’. Yo me levanto a las cuatro de la mañana para ir a mi trabajo y llego a las seis de la tarde. Ayer vine temprano porque llovió”, explicó el hombre, según su versión de los hechos.

“Yo llegué tranquilo, pero ella, como siempre, me empezó a decir ‘vos no servís, no traés plata’. Siempre se va a la casa de su hermana. El sábado se fue a la casa de la hermana y ahí se quedó hasta el lunes a la tarde”, comentó el hombre, quien afirmo que “nunca le pegó” a su concubina.