Juegos Deportivos Misioneros: crece la expectativa para Mar del Plata

Con mucho entusiasmo y expectativa, los jóvenes de la provincia participan y disfrutan de los Juegos Deportivos Misioneros, el paso previo a las finales nacionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 9 al 14 de octubre.

Con una base inclusiva desde todo punto de vista, que garantiza la participación de todos los chicos en las mismas condiciones, el programa que lleva adelante el Ministerio de Deportes es una verdadera escuela de valores.

Durante la definición, las disciplinas con proyección nacional determinaron los clasificados, tanto individuales como por equipos, para los Juegos Nacionales Evita, donde el año pasado Misiones logró, por primera vez en la historia de las participaciones, la Copa Juego Limpio.

El pasado fin de semana, Apóstoles fue la sede de varias disciplinas que permitieron que los participantes vivan un sábado a puro deportes. Con el predio de la Expo Yerba como epicentro, se llevaron a cabo las finales de Acuatlón, Ciclismo de Montaña, Patín y Gimnasia Artística femenina. De manera simultánea, el Parque Centenario, fue el escenario de Ciclismo de Pista.

Detrás de las disciplinas hubo trabajo en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Apóstoles, las Federaciones de Patín, Gimnasia, el gimnasio IMAGym, la Asociación Misionera de Ciclismo, Jorge Quiroz y familia, más colaboradores.

El CePARD también vivió durante la semana pasada una gran jornada con las finales de Hockey Sub 14 y Sub 16, Fútbol 7 femenino y Taekwondo, que contó con la presencia destacada del campeón olímpico Sebastián Crismanich. Al mismo tiempo, en el marco de la final de Lucha, Alejandra Brítez y Patricia Sosa realizaron una exhibición ante jóvenes de las otras disciplinas, en la antesala a la premiación de la jornada.

Previamente, el polideportivo municipal de Oberá reunió a jóvenes de Candelaria, Cerro Azul, Alberdi, Posadas, Iguazú, Irigoyen, San Antonio, Jardín América y Oberá, entre otros municipios, en la final de Atletismo Sub 17, masculino y femenino. Nuevamente, la disciplina dio muestras del despliegue que tiene en toda la provincia con un torneo muy competitivo. En este caso, la tarea organizativa fue coordinada junto a la Dirección de Deportes de Oberá.

Por su parte, las disciplinas Canotaje y Optimist realizaron las competencias en el río Paraná con una gran tarea organizativa del club de Canotaje Río Paraná y la Escuela de Vela Optinic, respectivamente, con el importante apoyo de sus habituales colaboradores.

Por otro lado, continúan desarrollándose las finales en la modalidad Juegos Intercolegiales, que consagran a los campeones provinciales pero no tienen proyección nacional, como por ejemplo Vóley Sub 16 y Básquetbol Sub 16, ambos en las ramas femenino y masculino, entre otras.

En cambio, la final provincial de los Deportes Adaptados de los Juegos Deportivos Misioneros, que estaba prevista para este viernes en Oberá, fue suspendida y será reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas que anticipan los pronósticos. Las disciplinas son Atletismo, Goalball, Boccia y Tenis de Mesa. Este año la final nacional se realizará en Resistencia, Chaco, del 20 al 30 de noviembre.

Respeto, juego limpio, equilibrio entre el cuerpo, mente y voluntad, alegría en el esfuerzo y búsqueda de la excelencia, tanto en el deporte como en la vida, son valores que promueven los Juegos Deportivos Misioneros y que van construyendo la personalidad de los niños y jóvenes, más allá de un resultado deportivo.

Más clasificados:

ACUATLÓN

Sub 14

Femenino: Mora Ascona.

Masculino: Francisco Kopetko, Joaquín Daneluk.

Sub 16

Femenino: María Agustina Flores, Allison Báez.

Masculino: José María Flores, Franco Sánchez.

AJEDREZ

Sub 14: Sergio Ruiz Díaz, Patricio Zaldivar, Tomás Neis, Joaquín Saucedo Nielsen, Ivette Fiorela, Daniela Gómez.

Sub 16: Santiago Coronel, Franco Munch, Kecci Leonel Berón, Cecilia Melgarejo, Carolina Álvez de Olivera.

ATLETISMO – Sub 14

Femenino: Melisa Hernández, Andrea González, Daniela Pereira, Antonella González, Milagros Valenzuela, Luana Seybold, Ana Rivero, Anael Schmit, Martina Prieto, Yannet De Olivera, Natalia Rivas, Michel Maira, Tamara Gómez, Fernanda Winkler, Sofía Insfrán.

Masculino: Braian Bigalke, Samuel Mendieta, Nahuel Parra, Jonathan Sosa, Cristian Gavilán, Manuel Da Rosa, Henzo Higa, Brian Weinheimer, Lucas Alvarenga, Walter De Lima, Manuel Silva, Santiago Acosta, Lucas Delgado, Ezequiel Fernández y Santiago Gorosito.

ATLETISMO – Sub 17

Femenino: Diana Silva, Natalia Domínguez, Mariana Vier, Candela Donel, Yésica Benítez, Agustina Saucedo, Melina Rojas, Marlene Karg, Natalia Trintinaglia, Agustina Werenchuk, Ariana Irala, Ivette Trump, Irina Jara, Katja Schnimg, Belén Burminski, Luciana Báez.

Masculino: Elías Sosa, Leandro Batista, Marcos Batista Da Silva, Joel Machado, Diego Méndez, Juan Chapay, Lorenzo Florentín, Andrés Gutiérrez, Emiliano Benítez, Miguel Batet Álvez, Cristian Pereyra, Tomás Acosta, Hernán Méndez, Richard Schimmelfenning, Franco Miller, Gerónimo Ascona.

BÁSQUETBOL 5 vs. 5

Sub 17 femenino: Papel Misionero (Capioví).

Sub 17 masculino: Siglo XXI (Puerto Rico).

BÁSQUETBOL 3 vs. 3

Sub 14 femenino: Papel Misionero (Capioví).

Sub 16 femenino: La Pandilla (Posadas).

BÁSQUETBOL 3 vs. 3

Sub 14 masculino: El Coatí (Eldorado).

Sub 16 masculino: El Coatí (Eldorado).

BOXEO

Sub 16 femenino: Alexandra Yanet Ayala (más de 48 kg y hasta 50 kg).

Sub 16 masculino: Manuel De Lima (más de 48 kg y hasta 50 kg), Ramón Quintana (más de 52 kg y hasta 54 kg), Alejandro Schiaffino (más de 54 kg y hasta 57 kg), Nicolás Martínez (más de 57 kg y hasta 60 kg) y Walter Núñez (más de 60 kg y hasta 63 kg).

CANOTAJE

Sub 14: Josefina Schwelm, Yudit Barrios, Diana Barrios, María Salazar, Leonel Cabrera, Octavio Crivello, Pedro Arce, Facundo Salazar.

CICLISMO DE MONTAÑA

Sub 14 femenino: Nicol Ramírez.

Sub 14 masculino: Elías Semzcuk, Lucas Balanda.

CICLISMO DE PISTA

Sub 14: Yuliana Chapay, Juan Ramón Espíndola, Enzo López, Luciano González.

Sub 16: Diana Morel, Irma Espíndola, Luciano Dos Santos, Esequiel Álvez, Martín Cabrera.

FÚTBOL 7

Sub 14 femenino: Academia (Posadas)

Sub 16 femenino: Racing (Apóstoles)

GIMNASIA ARTÍSTICA

Sub 14 femenino: Juliana Pires, Marina Pires, Costanza Kuschinski, María Espínola (Nivel 1); Melany Biñazki, Luciana Amable, Juliana Rivarola (Nivel 2); Lucía Flores, Martina Giménez, Florencia Marchessini (Nivel 3).

HANDBALL

Sub 16 femenino: Montecarlo.

Sub 16 masculino: Montecarlo.

HOCKEY SEVEN

Sub 14

Masculino: Yarará (Puerto Esperanza).

Femenino: Centro de Cazadores (Posadas).

Sub 16

Masculino: CEF nº 22 (Posadas).

Femenino: Club Educación (Posadas).

LUCHA

Sub 14: Sandra Rodríguez, Catalina Lovera, Camila Amarilla, Evelyn García; Pablo Vento, Dante Meza, Víctor Ruiz Díaz, Ricardo Paredes.

Sub 14 masculino, Modalidad Grecorromana: Santiago Peredo, Agustín Espíndola, Ignacio Lovera, Armando Flores.

OPTIMIST

Sub 14 femenino: Malena Bernaud, Victoria Mackinnon, Martina Genes.

Sub 14 masculino: Víctor Manuel Galeano, Luciano Fouce, Marcos Barreto.

PATÍN ARTÍSTICO

Sub 14 femenino: Navila Fritz, Belén Osten, Oriana Duarte, Maira Bogado.

KARATE

Sub 16 femenino: Milagros Gauna, Magalí Tesori, Belén Mendoza, Maira Espíndola, Daniela Escalada (Kata);

Sub 16 masculino: Jonathan Ramírez, Lautaro Sholles, Germán Candia, Rafael Oviedo, Alejandro Zarza, Leandro Mereles (Kata).

RUGBY

Sub 16 masculino: Club Lomas (Posadas)

TAEKWONDO

Sub 14 femenino: Daniela Núñez, Ludmila Correa, Milagros González.

Sub 14 masculino: Orlando Volz, Marcos Ramos de Asunción, Gabriel Nañuk, Axel Srala, Hernán Schossler.