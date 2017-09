Fondo del Conurbano: Closs reveló que la Nación le entrega a la provincia de Buenos Aires 40 mil pesos por habitante

El candidato a senador por Misiones, Maurice Closs, se refirió a la presentación que deberá hacer Misiones para responder ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda de la provincia de Buenos Aires, que quiere recibir más recursos a través del Fondo del Conurbano Bonaerense. El ex gobernador y actual diputado nacional pidió que el máximo tribunal de justicia del país “no tome una decisión que sea muy perjudicial para todo el resto de las 23 jurisdicciones, es decir que le saque la plata que le va dar a la provincia de Buenos Aires a las otras jurisdicciones”.

Maurice Closs, diputado nacional por Misiones en Radio República

“Si le saca al gobierno nacional de lo que queda de la coparticipación primaria, como hoy está ocurriendo porque hoy (el presidente, Mauricio) Macri con caño les está tirando plata a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, es neutro. El problema sería que dijera ‘no señores, eso tiene que salir del resto de las 23 jurisdicciones’ y si eso llega a pasar no solamente desde el Congreso sino desde todas las instituciones tenemos que manifestar nuestra profunda preocupación, rechazo y oposición”, aseguró Closs en una entrevista radial.

En ese sentido Closs aseguró que en el presupuesto nacional para el 2018, como ocurrió en 2017, ya el gobierno nacional compensó a la provincia de Buenos Aires. “Por habitante, la provincia de Buenos Aires está arriba de los 40 mil pesos porque hay una partida que ya Macri prevé de los recursos federales y le tira ya a la provincia de Buenos Aires. Si de ahí saliera sería dentro de todo razonable en la medida en que se compense a las otras provincias”, analizó.

Además Closs recordó que Misiones es una de las provincias que menos recursos percibe en ese concepto aunque aclaró que no es un problema surgido con el actual gobierno si no por la ley de Coparticipación. “Lo que hay que hacer es sentarse y cumplir con el mandamiento de la Constitución del 94 que obliga a hacer una nueva ley de Coparticipación y ahí nosotros pelear como misioneros para que por lo menos se nos compense hasta obtener como piso la media nacional, que sería más o menos unos 2 mil millones de pesos más”, indicó y agregó que de cada 100 pesos que recauda, la Nación se queda con 73. “Que saque de ahí, no de las otras provincias”, concluyó.