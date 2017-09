Diego Maradona pide que citen a declarar a Dalma y Gianinna

Es por el dinero de un préstamo de 900 mil dólares a su ex y que según el Diez no se lo devolvíó y lo depositó a nombre de una de sus hijas en Uruguay.

Matías Morla , el abogado de Diego Maradona, pide que se cite a declarar a Dalma y Gianinna en la causa que se investiga un préstamo de 900 mil dólares del ex crack a Claudia Villafañe y que según el Diez no se le devolvió porque fue depositado por su ex a nombre de una de sus hijas en Uruguay.

Dalma y Gianinna Maradona serán citadas en calidad de testigos. En el escrito que hoy presentará Morla y donde se pide su comparecencia queda claro cual es el motivo. “Las testigos deben deponer ante la Justicia si desde la fecha de inicio de la causa viajaron a la República Oriental del Uruguay y a qué fines”, dice el texto.

Lo que el abogado quiere saber es si en algún momento ellas estuvieron en el país vecino y pudieron tener contacto con la caja de seguridad del banco o si cerraron alguna de las cuentas. Esta es la primera vez que en las causas que Maradona le inició a Claudia, el Diez decide que sus hijas se involucren de manera directa. En este caso, hay un límite fino entre que ellas sean testigos a que queden dentro de la investigación. El riesgo está, pero parece que el ahora DT está dispuesto a asumirlo.

Esto surge luego de que ayer Morla se refiriera a la actualidad del ex crack de fútbol quien en las últimas semanas se dedica a publicar videos en Instagram en los que critica a figuras públicas, como Mirtha Legrand. Si bien Morla, en una entrevista en Buenos días América, afirmó que Diego es independiente en su vida privada, explicó que ver algunas imágenes de su cliente le provocaban “acidez estomacal”. Dalma Maradona recogió el guante y retomó la vieja guerra con el abogado y desde su cuenta de Twitter lo destrozó.

Por otra parte, en el estado de La Florida, en los Estados Unidos, será la audiencia por la compra de los departamentos que habría realizado Claudia. En esa audiencia tres jueces escucharán los argumentos de los abogados de Villafañe y decidirán si giran la causa a la Argentina o la siguen investigando en Miami. Es un día de definiciones importantes.

