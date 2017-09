Revocan sobreseimiento de un detenido con casi un kilo de droga: para la Cámara de Apelaciones no era para consumo personal

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas revocó el sobreseimiento de un joven que había sido detenido por la Policía con casi un kilo de marihuana. El juzgado había considerado que la droga era para consumo personal, pero la Fiscalía disintió y acudió al tribunal de alzada, que finalmente le dio la razón.

“Tras un análisis de las constancias agregadas a la causa y los argumentos a través de los cuales el Titular de la Acción penal orienta sus embates contra la decisión recaída, el Tribunal adelanta criterio en orden al favorable acogimiento del recurso de apelación. En ese sentido, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a las actuaciones, como así también el hallazgo en poder del imputado de poco más de 940 gramos de marihuana, sumado a la actitud asumida por el encartado en oportunidad de percatarse de la presencia policial, concretamente de darse a la fuga, en cuyo intento se le cayó un envoltorio con billetes, constituyen serios indicadores que autorizan a revocar la decisión adoptada”, aclararon los camaristas Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mirta Delia Tyden de Skanata y Mario Osvaldo Boldú.

“En las condiciones comprobadas de autos y tal como se señaló, asiste razón al Ministerio Público Fiscal en orden a sostener que lo resuelto resulta prematuro, habida cuenta de la necesidad de profundizar las investigaciones en el sentido indicado por el recurrente a lo largo del presente trámite. Ello habilita a revocar lo resuelto y disponer la continuidad de la causa según su estado en razón de los tipos penales que podrían llegar a configurarse con relación al estupefaciente secuestrado en poder del imputado y que ameritan su análisis en la Instancia que antecede con el objeto de no vulnerar el derecho a la doble instancia”, sentenciaron

El acusado se llama Matías Rafael De Souza y había sido arrestado por la Policía. Al ser indagado, el muchacho dijo: “Ese día aproveché que tenía plata y me ofrecieron barato y compré, más o menos me iba a servir para un mes y medio. Yo fumo en casa cuando estoy solo. Al que le compré no le conocía, ahí en esa zona ofrecen cuando uno cruza por ahí”.

El juez Federal que intervino en la causa había declarado la inconstitucionalidad del art. 14 segundo párrafo de la Ley 23.737 y a consecuencia de ello dispuso el sobreseimiento del sospechoso por el delito de “tenencia de estupefacientes para consumo personal”.