Este viernes Eldorado cumple 98 años

El acto oficial del 98º aniversario de la ciudad de Eldorado tendrá lugar en la céntrica plaza Sarmiento a las 17 horas, y será presidido por el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua. Este año por decisión del Ejecutivo no se contará con desfile cívico militar.

Desde aquel 29 de septiembre de 1919, han pasado por este pueblo, hoy transformado en ciudad, innumerables historias, personas y personajes, que lo han enriquecido. Es a ellos a quienes se les rendirá un justo homenaje este viernes desde horas de la mañana.

Las actividades conmemorativas al 98º Aniversario de la Capital del Trabajo, comenzarán este viernes 29 del corriente a las 8 de la mañana con la tradicional Ofrenda Floral en la tumba del fundador, don Adolfo Julio Schwelm. En la oportunidad estará presente la señora Elena Schwelm, hija del fundador de origen alemán.

Para las 9.15 prevén realizar otra Ofrenda Floral en el monumento a la Mujer Pionera, ubicada en el kilómetro 11, a las 9.30 comenzará la procesión con la imagen del santo patrono, San Miguel Arcángel y a las 10 habrá una misa en honor al mismo presidida por el obispo Marcelo Raúl Martorell, que será concelebrada con los sacerdotes de la Diócesis.

Por otra parte, en horas de la tarde, tendrá lugar el acto central por el 98° aniversario de Eldorado, en la céntrica plaza Sarmiento a las 17 horas, este será presidido por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Desde la organización adelantaron que en caso de lluvia, el evento se trasladará al Polideportivo Municipal y Universitario del Kilómetro 3.

Luego de las palabras del intendente Norberto Aguirre y el gobernador Hugo Passalacqua, se efectuará la entrega de reconocimientos y finalizado el acto protocolar se realizará un Festival Artístico con la actuación estelar del bandoneonista Diego Gutiérrez de Itá Ibaté, Corrientes y además se presentarán artistas locales.

En este marco además, se llevará adelante la presentación de cuadros de intendentes de Eldorado pintados al óleo por el ingeniero agrónomo Jorge Vizcarra, expuestos en la Sala de Conferencias del edificio central municipal.

No habrá desfile

A diferencia de las ediciones anteriores, este año por decisión del Ejecutivo no se contará con desfile cívico militar, al respecto detallaron “ya comunicamos a los establecimientos educativos primarios, secundarios, terciarios, universitarios, clubes, instituciones y a la comunidad en general, que este año por decisión del Ejecutivo municipal, no habrá desfile cívico-militar el próximo 29 de septiembre, motivo por el cual no se cursaron invitaciones para tal fin”.