Capturaron a un hombre que había incendiado la casa de un abuelo en Dos de Mayo.

Luego de varios días de vigilancia en zona rural de Colonia Aurora, personal de la comisaría local y de Dos de Mayo fueron hasta paraje Toldería y detuvieron a Ezequiel C. (31) quien estaba oculto en la casa de su hermana.

El pasado 21 de septiembre, en barrio Macuco de Dos de Mayo, don Gerónimo C. regresaba de un paseo cuando vio cómo ardía su vivienda y a la vez notó que huía del lugar su vecino Ezequiel C., quien fue señalado como autor del hecho por parte de testigos.

El detenido está alojado en sede policial y a disposición del Juzgado de Instrucción Nr 3 San Vicente. Instruye sumario la comisaría 1ra de Dos de Mayo.