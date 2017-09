Aseguran que Bencivenga no invirtió ni tiene las unidades para formar parte del SIT en Posadas

Miguel Acuña, concejal y presidente del la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de Posadas, ex director de Transporte municipal, indicó que la empresa Bencivenga no aportó dinero alguno para las obra de la Estación de Transferencia y que tampoco tiene las unidades necesarias para brindar el servicio. Aclaró además que todas las decisiones respecto al funcionamiento del Transporte Integrado, le caben según lo establecido en la Carta Orgánica, al Ejecutivo municipal.

A mediados de este mes, la empresa Bencivenga SRL, presentó notas a la Municipalidad de Posadas y al Concejo Deliberante donde denunció que los nuevos recorridos de las líneas alimentadoras que llegarán hasta la Estación Quaranta- que fue formalmente inaugurada ayer y comenzará a funcionar con nuevos recorridos desde el sábado 30- perjudicará sus servicios de las líneas 14, 16,23 y 28. Además en las mismas notas, calificó al grupo Zbikoski de tener prácticas cuasi monopólicas. Incluso en una entrevista con Misiones Online, Juan Carlos Barros, gerente de la firma, dijo que en el pasado muchas empresas sufrieron las misma prácticas para después terminar vendiendo sus concesiones a Zbikski.

Al respecto Acuña explicó que efectivamente después de que se sanciona la ordenanza 1600 que pone en marcha el Sistema Integrado de Transporte (SIT) la empresa Bencivenga no realizó inversiones ni para la estación de Transferencia del Campus de la UNaM, ni adquirió unidades especiales para el servicio integrador. “La empresa brinda servicios en Posadas, no integra localidades. No tiene líneas integradoras ni troncales, y tampoco invirtió en la flamante estructura”, aseguró.

Ayer el presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Guillermo Leuman, aseguró que el problema con la empresa Bencivenga, desde donde hubo una denuncia contra Don Casimiro, del grupo Zbikoski, porque no le permitirían el ingreso a la Estación de Transferencia de Quaranta y la usurpación de frecuencias y recorridos, es que no invirtieron, como las demás firmas, para la construcción de la estación ni en la compra de nuevas unidades para prestar el servicio.

Acuña aseguró que seguramente habrá alguna instancia de diálogo entre los empresarios para el buen fin de esta cuestión asegurando por un lado un mejor servicio de transporte público para los posadeños y una sana convivencia empresarial.

Aprovechó la oportunidad para remarcar que la tarea legislativa en Posadas respecto a este tema se ve limitada por la Carta Orgánica que establece en su artículo fija que “El Departamento Ejecutivo Municipal conserva y detenta el poder de policía sobre los prestadores de Servicios Públicos, abarcando la fiscalización y vigilancia sobre la forma, eficiencia, regularidad del servicio y régimen de tarifas”, por lo que los ediles no tienen incidencia en la toma de decisiones. Para que los concejales puedan hacerlo se deberá reformar la Carta Orgánica para lo cual necesitarían mayoría en el Concejo – 10 de los 14 concejales – y la decisión política para hacerlo. “Las decisiones quedan en manos del titular del Ejecutivo municipal, de Posadas por ser el de mayor densidad demográfica, en conjunto con el intendente de Garupá, Candelaria, un representante del Gobierno Provincial y uno del lado de los empresarios”, dijo al subrayar que los concejales de acuerdo a la ley vigente no tienen injerencia alguna.