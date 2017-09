Afirman que la propuesta de Arjol de instalar guarderías que funcionen por hora en Posadas “no contempla los Derechos del Niño”

RELACIONADAS Proponen crear guarderías que funcionen por hora en Posadas

El concejal y actual candidato a renovar la banca por el frente Cambiemos, Martín Arjol, tiene entre sus propuestas la iniciativa de crear una guardería municipal que funcione por hora y de acceso gratuito para quienes vienen a realizar trámites al centro. La secretaria de Educación de la Municipalidad, Sol Marín, afirmó que no sólo no contempla los Derechos del Niño, sino que va contra la Ley de Educación. Asegura que así como está planteado el proyecto “es imposible aplicarlo”.

El concejal Arjol explicó que la idea de su proyecto es crear este espacio en la zona céntrica a donde los vecinos acuden a realizar distintas diligencias. “Está dirigida a niños de entre 6 meses y 6 años y sabemos que en el municipio existe personal idóneo para llevar adelante la tarea”, expuso. Los padres podrían dejar a los niños e ir a realizar sus trámites.

La funcionaria a cargo de la secretaría de Educación de la Municipalidad y licenciada en Educación Inicial, Sol Marín, manifestó que en principio es una propuesta que va contra la Ley, ya que no se puede hablar de guardería, sino de Jardines Maternales, además, explicó que los jardines maternales contemplan a niños de 45 días a 3 años y el Concejal Arjol habla de 6 meses a 6 años.

Aseguró que la ley no contempla las edades que el concejal plantea. “La propuesta es inviable porque va contra el planteo de la ley de jardines maternales, y segundo no se contempla los derechos del niño”, insistió.

En esa línea, la funcionaria municipal aseguró que la propuesta del edil no contempla bajo ningún punto de vista a los chicos. “El niño no es un objeto que podes dejarlo como un auto en un estacionamiento, volver y buscarlo… La propuesta es sin tener una mínima idea lo que significa dejar a un niño en un jardín. Define al chico como un objeto. No está teniendo en cuenta la necesidad y el cuidado que debe tener un pequeño, quien primero debe hacer un período de adaptación con los padres o un familiar presente, y esto es un proceso”, explicó y agregó que “hablamos de jardines maternales donde se le da asistencia y tiene una rutina”.

Explicó que el cuidado del niño en jardines maternales está enmarcado en los derechos del niño y también en la ley. “Este proceso debe ser respetado”, dijo.

En relación al presupuesto que plantea Arjol, de financiarlo con una rebaja del 10% del presupuesto del Concejo Deliberante, lo que representaría unos cuarenta millones de pesos, según señaló. Sol Marín dijo que el 10 por ciento que propone no sería suficiente. De todas maneras, aseguró que desde el municipio “nuestra prioridad es los derechos del niño, y es lo que tenemos en cuenta en nuestros jardines maternales con los que trabajamos”.

Contó además que hablaron con la concejal Natalia Giménez para fundamentar estos planteos y dejar asentado que “así como está planteado es imposible de aplicarlo”.

