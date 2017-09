Policías fueron reconocidos por su actuación en la resolución de hechos

El acto de reconocimiento a 27 efectivos de la Policía de Misiones se llevó a cabo en la Sala de Situación del Ministerio de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro Marcelo Gabriel Pérez.

Las distinciones fueron entregadas en la mañana de hoy lunes y acompañaron al titular de la cartera de Gobierno, el jefe de Policía Crio. Gral. Manuel Mártires Céspedes y el subjefe Crio. Gral. José Mazur.

En esta ocasión los Policías fueron distinguidos por su dedicación, profesionalismo y capacidad en la resolución de complejos procedimientos como lo fue el operativo en conjunto “Verde OCAF” desarrollado en Misiones y Corrientes, en el cual se detuvo a una banda obereña que traficaba droga a Chile. Así también, se destacó a quienes participaron de la captura de uno de los criminales más buscados a nivel nacional e internacional el pasado 22 de septiembre en la terminal de Transferencia de Posadas.

Fueron reconocidos además, los policías que salvaron la vida de personas apelando a sus conocimientos en maniobras de RCP, como así también quienes asistieron a una mujer que dio a luz a una beba días atrás y, finalmente, quienes participaron del heroico rescate de los hermanitos Mbya y procedieron a la detención de su captor.

Los integrantes de la fuerza provincial, que recibieron sus certificados de reconocimiento fueron: el Crio. My. Ramón Polcowñuk, el Crio. My. Néstor Rippel, el Crio. Antonio Comes, la Comisario Patricia Sosa, el Subcrio. Javier Rodriguez, el Oficial Ayte. Federico Gonzalez, el Oficial Ayte. Fernando Vázquez, el Subof. Ppal Claudio Britez, el cabo Primero Héctor Duarte y el Agte. Martin Jazynka.

Además, el Oficial Aux. Walter Mattos, el Oficial Aux. Carlos Cáceres, el Oficial Ayte. Enrique Alonso, el Oficial Subyte. Diego Correa, el Sargento Diego Domínguez, el Sargento Gabriel Alvez, el cabo Primero Juan Arrúa, el cabo Primero René Acosta, y la Cabo Nerea Moellman.

De la misma manera recibieron sus distinciones, el Oficial Ayte. Guillermo Mascheroni, el Oficial Ayte. Christian Candia, el cabo Primero Juan Rufino De Almeida, el Cabo Primero Sebastián Soto, el cabo Primero Sergio Batista, el cabo Primero Roman Kramer, la Cabo Natalia Venialgo, el Cabo Fabio Boges y el Agte. Federico García.

“La verdad es que cada uno hizo algo fantástico. Siempre digo, y lo habrán escuchado, la sociedad percibe una policía distinta y ese es el orgullo fundamental que deben tener todos ustedes”, expresó al inicio de la ceremonia el ministro de Gobierno Marcelo Gabriel Pérez.

También agregó que “la ministra de Seguridad de la Nación más de una vez me dijo que nuestra policía es una de las mejores del país y además de sentirme muy orgulloso de ello, quiero que a ustedes les llegue ese orgullo”.

“Son ustedes quienes hacen que la Institución crezca y quienes crecen como personas, porque están haciendo honor al uniforme que visten y a la profesión que eligieron. No es un trabajo cualquiera ni para cualquiera, por eso es que ustedes se destacan”, resaltó el ministro Pérez.