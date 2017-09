Narcobanda de Itatí: pidieron juicio oral para tres hombres por transportar más de 3.200 kilos de marihuana

El titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Sansserri, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Hugo Raúl Juan, Ricardo Daniel González y Ronald Raúl Villafuerte Sardinas, a quienes acusó del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de partícipes, luego de que fueran sorprendidos con 3.278,45 kilos de marihuana, oculta en un cargamento de piedras y bolsas de cal que provenía de la localidad correntina de Itatí.

La investigación se inició en abril de 2014, cuando personal del Centro de Reunión de Información (CRI) “Chaco”, de la Gendarmería Nacional, solicitó autorización al juez federal interviniente para realizar tareas de investigación, ante la novedad de la existencia de una organización que se dedicaría al tráfico de grandes cantidades de estupefacientes, desde la provincia de Formosa hacia Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Mendoza e, incluso, Chile.

Así, se identificó a Jorge Enrique Bondaruk quien, con un camión radicado a nombre de la pareja de Juan, se encargaría de transportar estupefacientes desde Formosa. Una serie de escuchas telefónicas y tareas de campo permitieron establecer reuniones entre el imputado Juan y otros sospechosos.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2015, a las 6 de la mañana, Juan y el chofer Ronald Villafuerte Sardina, se reunieron en una estación de servicio YPF –ubicada en la Ruta Nacional N°11 y la Avenida Alvear, en la localidad chaqueña de Resistencia- y se dirigieron con un camión con batea hacia un galpón en la ciudad de Corrientes. A las 14.40 de aquella jornada, llegó al lugar un Volkswagen Fox, que se retiró a los pocos minutos.

Alrededor de las 15.30, personal de la Gendarmería Nacional interceptó al automóvil en un control emplazado en el peaje del Puente General Belgrano, que une Corrientes con Chaco. El vehículo era conducido por Ricardo Daniel González, quien viajaba acompañado por Juan. Tras comunicar por radio los datos de ambos hombres, se informó que González posee una solicitud de paradero y prohibición de salida del país –a pedido del Juzgado Federal de Corrientes-, mientras que Juan tenía pedido de captura ordenado por el Juzgado Federal N°1 de Formosa, en el marco de una investigación por infracciones a la Ley de Drogas.

Minutos después, personal de la Gendarmería detuvo el camión conducido por Villafuerte Sardina, cuando circulaba por un camino vecinal a la bajada del puente interprovincial, en el barrio San Pedro Pescador, del lado chaqueño. Al revisar la carga, los gendarmes adviertieron la presencia de varias bolsas negras, a las que un perro adiestrado reaccionó positivo ante la presencia de estupefacientes, por lo que se decidió trasladar el procedimiento a la sede del Escuadrón N°51 “Resistencia” de la Gendarmería Nacional. Allí se determinó que entre 308 bolsas de cal había ocultas 151 bolsas en cuyo interior había 3691 panes rectangulares que contenían marihuana, cuyo pesaje total se estableció en 3.278,45 kilogramos.

A raíz de ello, se realizaron una serie de allanamientos que permitieron dar con otras personas involucradas, las cuales fueron sobreseídas por el juez federal a cargo.

En su requerimiento, el fiscal federal Carlos Sansserri señaló que se logró “establecer la existencia de un grupo de personas que aparecen coordinadas por Hugo Raúl Juan, quien por medio de viajes, reuniones y comunicaciones telefónicas, con personas algunas de ellas de Itatí, Corrientes, como (…) el coimputado Ricardo Daniel González, conjuntamente con otras como el caso de Ronald Raúl Villafuerte Sardinas, que en el hecho que nos ocupa oficiaba de chofer del camión que trasladaba la droga, fue disponiendo lo necesario para la obtención de elementos y de los pasos que se seguirían, para concretar el traslado a destino del estupefaciente que se habría almacenado en un galpón de Corrientes. Estas maniobras se habrían desarrollado con el financiamiento de otras personas, a esta altura aún no involucradas en la causa, pero que la prevención en el marco de sus investigaciones, consideran que serían de nacionalidad paraguaya”.

Asimismo, sostuvo que “los imputados, con una organización previa a la maniobra en sí, al momento de ser detenidos por la prevención con el transporte del estupefaciente cumplían, para el caso de Juan y González, el rol de desplazarse en el automóvil Fox (…) por delante del camión que transportaba la droga, desarrollando la actividad de oficiar en el caso como una suerte de ‘vehículo puntero’”.

Por otra parte, y en relación a la vinculación entre los imputados, consideró que “de no ser así Villafuerte Sardinas no hubiera realizado las maniobras evasivas del control de Gendarmería Nacional en las proximidades de la estación de peaje del puente Chaco-Corrientes, desviando sus tránsito en dirección al barrio Pedro Pescador, ubicado al pie del referido puente interprovincial, actitud que indudablemente adopta en la ocasión por aviso previo de los ocupantes del Fox”.

En virtud de todo ello, el fiscal Sansserri solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Juan, González y Villafuerte Sardinas, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.