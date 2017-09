Juan Castro: se conocieron sus desesperantes últimas horas antes de morir

No era la primera vez. En otras ocasiones había sentido que tenía ratas que caminaban dentro de su estómago o piojos que le invadían todo el cuerpo y no lo dejaban en paz. Necesitaba terminar con eso como fuera. Las alucinaciones, producto de su extendida adicción a los estupefacientes, se repetían y, pese a sus esfuerzos por querer estar mejor, las internaciones y los tratamientos, esa tarde lo habían dejado solo.

Las reconstrucciones de los medios de aquella épocaaseguran que antes de caer por el balcón de su departamento del barrio porteño de Palermo, Juan Castro había hablado por teléfono, que gritó un par de veces “¡Me quieren hacer daño!”, que durante la tarde había estado trabajando en la producción de su programa, y que estaba muy entusiasmado con su futuro.

El periodista murió el 5 de marzo de 2004, a los 33 años, después de estar internado durante tres días en estado grave.

Entre el suceso laboral por el éxito de su programa Kaos en la ciudad y los problemas personales, el año anterior no había sido fácil para el conductor, que siempre se caracterizó por un estilo audaz y transgresor. En julio de 2003 Castro fue internado dos semanas en el sanatorio Otamendi y desde su entorno de trabajo se informó oficialmente que se debió “a un pico de estrés”. Pero lo cierto fue que el periodista estaba atravesando una grave crisis como consecuencia de su adicción a la cocaína, que lo llevó a comenzar un tratamiento que incluyó el paso por una clínica psiquiátrica. De hecho, cuando pudo volver a trabajar, él mismo lo contó ante las cámaras de Canal 13.

“Yo no me voy a hacer el bolu…, pero tampoco me voy a meter en la boca del lobo”, fue el comienzo de una larga explicación que dio a los televidentes con la finalidad de explicar su problema. “Evidentemente mi apasionamiento por mi trabajo no es el único problema que tengo. Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo envuelto nuevamente en llamas. Ahora estoy de vuelta, de pie, y con ayuda de mis amigos y seres queridos podré seguir haciendo el programa hasta fin de año. Espero recuperarme, es un bueno momento para reordenar algunas cosas en mi vida porque soy de los que piensan que no hay casualidades”.

Más tarde, en una entrevista con el diario La Nación reflexionó sobre aquel relato que hizo público en su exitoso ciclo televisivo. “Si hago un programa periodístico social y me encuentro con historias que tienen que ver con marginación -por sexualidad, por clase social, por elecciones- o con gente que tiene problemas con las sustancias, me parece muy careta no hablar”, reflexionó Juan.