Después de 17 años: versiones cruzadas sobre que pasó dentro de la camioneta del cantante Rodrigo antes del accidente

Se dijo que había mantenido una discusión con la madre de su hijo, quien lo habría obligado a pegar un volantazo. La reciente interna entre las mujeres de Rodrigo volvió a instalar el fantasma de lo que sucedió dentro de la camioneta antes del fatídico accidente que se cobró hace 17 años la vida del cantante y de Fernando Olmedo.

Versiones cruzadas y el revelador testimonio de Aldo “Cachi” Pereyra, uno de los ocupantes del vehículo. Ramiro, Patricia y Rodrigo en la camioneta. En las últimas semanas, Alejandra Romero, la última mujer de Rodrigo, apuntó de lleno contra Patricia Pacheco, la madre del hijo del cantante.

El cruce tuvo como eje la disputa por las posesiones del “Potro” y los celos de un triángulo amoroso que, según el entorno del cuartetero, lo atormentó hasta el momento de su muerte. Pero fue Marixa Balli, otra de las mujeres que pasó por la vida de Rodrigo, quien sumó más leña al fuego al deslizar que, al momento del accidente, el cantante mantenía una fuerte discusión con Patricia, quien incluso habría “pegado el volantazo” letal.

“En ese momento de la vida de Rodrigo era todo presión. Lo presionaban por un lado, por el otro lado. No lo dejaban tranquilo. Yo hablaba mucho con él, de temas que a él lo estaban atormentando. Pensé: ‘En algún momento va a explotar’. Él tendría que haber ido al show tranquilo, haber hecho ese show que hizo (en City Bell) tranquilo y haber vuelto manejando tranquilo”, aseguró la bailarina. Pero esas no fueron las únicas revelaciones de la morocha.

“No podésvenir manejando y discutiendo, porque no venís concentrado. Cuando vos venís manejando tenso porque venís discutiendo, pueden pasar accidentes, pueden pasar cosas”, deslizó.

“No puedo decir con quién estaba discutiendo, pero me lo dijo alguien que estaba dentro de ese auto. Me lo dijo a mí y a Beatriz (la mamá de Rodrigo), el día después del accidente”, sumó. Patricia, en vivo desde el ciclo de Luis Ventura, se defendió de inmediato. “No veníamos discutiendo, no pasaba nada. Él se puso nervioso porque no pudo pasar un telepeaje y después se la agarró con la camioneta blanca (que manejaba Alfredo Pesquera)”, resistió la madre de Ramiro, único heredero de “El Potro”.

Aldo “Cachi” Pereyra, una de las cinco personas viajaban en la camioneta, rompió el silencio y le dio la derecha a Pacheco. “Estaba todo normal, como todos los viajes que hacíamos. Él venía hablando conOlmedo, la “Pato” venía adelante con el nene.

Venía haciendo chistes con Olmedo, no hubo ningún problema dentro de la camioneta”, advirtió. “Veníamos lo más bien. Lo único que le dijo “Pato” fue: ‘Guarda, Ro’; porque el otro le frenó adelante. No hubo nunca un manotazo al volante, ni ninguna discusión”, sumó “Cachi”. Pachecho escuchó todo el testimonio de Pereyra, quien brindó un móvil desde Córdoba. “¿Qué te parece “Cachi” todo lo que me estoy comiendo?”, bromeó.

“Sí, que te sea leve”, le respondió. “El ‘Cachi’ sabe que no pasó nada, sabe en el fondo de su corazón lo que me estoybancando”, reforzó Patricia. “Ya lo sé ‘Pato’, desde hace mucho tiempo”, remató el músico.