“Vamos Adelante” presentó a sus candidatos en Posadas

El lema Vamos Adelante, encabezado a nivel provincial por el candidato a diputado Ramón del Rosario Velázquez y a nivel nacional por el joven candidato a diputado Pedro Puerto, realizó su presentación formal ante la prensa en una reunión realizada durante la mañana de este lunes en el auditorio del Hotel Continental.

En ella, Pedro Puerto destacó el acompañamiento de Velázquez por “la trayectoria y los valores de justicia e igualdad que los conecta en un proyecto común de construcción social”.

Estuvieron presentes además, los integrantes de las distintas listas, como la candidata a diputada nacional Graciela Pohl y los que encabezan las listas a concejales en la ciudad de Posadas: Fernando Longo y Alejandro López.

En su discurso, Ramón del Rosario Velázquez, destacó que “es un orgullo poder trabajar por la provincia de Misiones desde el lugar que le toque ocupar”. Y Remarcó: “Nuestro proyecto se trata de acompañar a la juventud, y que a los jóvenes no les cueste tanto llegar a la política por la culpa de las mezquindades de los dirigentes que no dan los espacios. Nosotros queremos que todos participen y que podamos luchar por las convicciones que tenemos que son las de una sociedad más justa”, dijo.

Respecto a sus orígenes humildes, esto recordó: Yo no me olvido de dónde vengo, no puedo negar mi origen y voy a luchar siempre por los humildes de todos los rincones de la provincia de Misiones, para que podamos salir adelante.

Ese objetivo nos da el coraje para enfrentarnos a estructuras poderosas, porque creemos que el bien común y la justicia social deben estar por sobre los intereses de los distintos sectores y de los intereses personales”, remarcó.

Finalmente, el candidato a diputado provincial hizo un llamado a los jóvenes: “yo también cuando era joven pensaba que no debía meterme en política porque no entendía, pero quiero invitar a los jóvenes a sumarse, porque no hace falta saber nada, hace falta tener ganas, decisión, coraje, principios y objetivos, y nuestros objetivo es que la provincia de Misiones pueda ser una provincia próspera con un futuro mejor, a través de su gente”, finalizó.