Tragedia en arroyo Guazú: cuatro policías serían imputados por “mal desempeño”

A más de tres meses de la llamada tragedia del Arroyo Guazú, entre Esquina y Goya, donde murió un hombre oriundo de Misiones y su mujer logró sobrevivir tras nadar varios metros, luego que cayeran al vacío con su auto, surgen novedades firmes en el proceso investigativo.

El fiscal de Instrucción Carlos Gallardo pediría en las próximas horas al juez Gustavo Vallejos, la imputación de cuatro efectivos policiales, por la muerte de Rogelio Schweig, ocurrida el pasado 12 de julio.

En tal sentido, el portal Actualidad Esquina publicó que la medida alcanza a dos agentes de la Policía correntina que debían controlar la ruta 12 y dos jefes de la misma fuerza de seguridad.

A estos dos uniformados la imputación que les recaería sería la de “homicidio culposo y mal desempeño de deberes de funcionario público” (artículos 84, 248 y 249 del Código Penal Argentino).

Pero no son los únicos a los que les comprenderá responsabilidad penal en lo sucedido ya que tanto el jefe de la Unidad Regional como al comisario a cargo del Priar de Goya podrían ser involucrados en el delito de “mal desempeño de funciones”, ante la sospecha de la falta de personal suficiente y medios que facilitaran que el productor misionero, no cayera al agua junto a su esposa.

El expediente que instruye el juez de Esquina, Gustavo Vallejos, durante las últimas horas llegó al despacho del fiscal Carlos Gallardo para el análisis de las pruebas obrantes y testimoniales, que indicarían de manera indubitable las imputaciones.

Tras el hallazgo del cuerpo de Schweig, cinco días después de su desaparición, y la confirmación del motivo de muerte con la autopsia, fueron cuatro los policías correntinos citados por Vallejos como “testigos sospechosos”.

Los dos agentes policiales declararon que la camioneta Ford Ecosport que conducía Schweig cruzó raudamente el control policial y no tuvieron tiempo a frenarla.

Esta afirmación se contrapone con lo declarado por Elena Eva Dzikovski (46), quien sobrevivió a nado del trágico episodio durante las primeras horas de la mañana del 12 de julio. La viuda señaló en el expediente que habían cruzado los supuestos controles a baja velocidad y que no vieron señales ni ningún obstáculo que les impidiera llegar al borde del viaducto derrumbado cuatro días antes por las reiteradas crecidas del río Corrientes que socavaron la estructura de cemento.

Los dos jefes policiales habrían remarcado que en el control los agentes designados, no debían permitir que ningún rodado o peatón llegara hasta el foco de peligro.

Hasta el momento, el juez Vallejos cuenta con una serie de coincidentes testimonios referidos a que en la cabecera sentido Norte del puente sobre la ruta nacional 12 sólo se habría colocado un cartel lumínico con una flecha que resultaba ambigua en cuanto a una posible zona de peligro extremo.

También sostienen que sobre el asfalto no habían colocados ningún obstáculo para la advertencia al tránsito vehicular.

