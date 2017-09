Reflexión del Pastor Guillermo Decena: El rechazo y la ira

Una de las consecuencias más tremendas del rechazo es el espíritu de ira, que trae destrucción, y hasta puede romper los planes divinos. Es sabido que una respuesta violenta desata más violencia, por eso la Biblia recomienda responder amablemente ante el violento a fin de apaciguar la ira. Veamos qué más nos dice la Palabra de Dios.

1.LA IRA COMO CONSECUENCIA DEL RECHAZO.

Analicemos la vida de Moisés, un hombre abandonado por el padre y la madre a la fuerza para evitar su muerte, pero evidentemente esto terminó perjudicando su alma. Y una de las facetas de la personalidad de Moisés era la ira. Esto refiere no solo a la persona que está permanentemente enojada, sino a las que como Moisés, que a pesar de ser manso, a pesar de ser de avanzada edad, tenía arranques de ira sorprendentes. Pero esas reacciones le trajeron lamentables consecuencias.

Éxodo 32:19 “Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte”.

En consecuencia, tuvo que ir de nuevo a buscar la Palabra de Dios, y fue lamentable, pero tenía que hacer todo de nuevo.

Números 20:8-9 “Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó”.

Veamos Números 20:10 al 12. Esto es tremendamente serio ya que demuestra cómo la ira te quita las mayores bendiciones sobre la tierra.

Números 20:10-12 “Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, e hirió la peña con su vara dos veces: y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y á Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado”.

Moisés golpeó la roca en vez de hablarle y esto le costó a Moisés el hecho de disfrutar la tierra prometida, la tierra de prosperidad.

Santiago 1:19-20 “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios”.

2.LA IRA DE DIOS.

La ira es definida como “la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia” con frecuencia es traducida como “enojo,” “indignación,” “cólera,” o “irritación”. Tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada; la del hombre nunca es santa y rara vez justificada.

En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. Su ira está dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad (Deuteronomio 1:26-46) “Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema; porque Acán hijo de Carmi,… de la tribu de Judá, tomó del anatema; y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel” Josué 7:1.

(Ver Salmos 2:1-6) Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el “día de la ira” (Ver Sofonías 1:14-15). La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada, porque su plan para la humanidad es santo y perfecto; así como Dios mismo es Santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino – el arrepentimiento – el cual aleja la ira de Dios. Rechazar ese plan perfecto es rechazar su amor, misericordia, gracia y el favor, e incurrir en su justa ira.

En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro, habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido (Lucas 16:19-31). Jesús dijo en Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”.

El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en Él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar (Romanos 5:6-11). Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira (Romanos 2:5-6).

Por el contrario, en Romanos 12:19; Efesios 4:26 y Colosenses 3:8-10, se advierte sobre la ira humana. Sólo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca.

Para el cristiano, el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo mismo (2° Corintios 5:17). Para comprender la libertad del dominio de la ira, el cristiano necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de rencor y enojo.

Romanos 8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu (Romanos 8:5-8). Filipenses 4:4-7 nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz.

La ira de Dios es algo temible y aterrador. Sólo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Romanos 5:9 “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira”.

3.LA IRA VENCIDA.

En el libro de Proverbios, Dios ofrece 4 directivas específicas para luchar con la ira:

Primero, aprende a ignorar pequeñas diferencias. Proverbios 19:11 “La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra, en pasar por alto la ofensa”. A los ojos de Dios es honra si sos lo suficientemente grande como para dominar la ofensa. No estés a la defensa de tus derechos. Sino más bien siempre dispuesto a perdonar.

Proverbios 17.14 esencialmente dice lo mismo: “Río desbordado es el pleito que se inicia; vale más retirarse que complicarse en él”.

Se necesitan dos para bailar tango y dos para pelearse. Si ves que se acerca un desacuerdo, escápate. Aprende a ignorar las pequeñas diferencias.

Segundo, evita asociarte con personas de carácter enojadizo. Nuevamente Proverbios 22.24-25 “No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello”.

Nos volvemos como esas personas con quienes pasamos nuestro tiempo. Si me rodeo de personas negativas, me vuelvo negativo. De la misma manera, si paso tiempo con rebeldes, me volveré rebelde e iracundo.

Tercero, refrena tu lengua. Más que un hecho escandaloso, cualquier acto inmoral, cualquier acción financiera poco sabia, algo que rompe la quietud en la iglesia es una lengua no refrenada.

Washington Irving dijo: «La única herramienta que se afila con el uso es la lengua».

Y en Proverbios 15.1 dice: “La respuesta amable calma el enojo; la respuesta violenta lo excita más”. Y en el capítulo 21 versículo 23 dice: “Él que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos”.

Cuarto, cultiva la honestidad en la comunicación. No permitas que la ira crezca. Mira cuidadosamente Proverbios 27:4-6: “La ira es cruel, y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa”.

Efesios 4:25 agrega: “Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo”.

No hay sustituto para la abierta honestidad, si se habla en amor.

Que Dios nos ayude a dominar cada día más nuestro carácter, teniendo control sobre la ira, dejando pasar la ofensa, perdonando rápidamente y cultivando la amabilidad, bondad y amor en nuestros corazones.

Que tengas una semana de bendición y victoria!

Pastor Guillermo Decena, Centro Familiar Cristiano Eldorado.

Prédicas en vivo los miércoles y domingos 20 horas, a través de http://cfceldorado.org/