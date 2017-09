Crucero venció a Chaco For Ever y llega con todo al clásico con Guaraní

El partido comenzó con el local tratando de presionar arriba y acorralar a su rival pero la falta de cambio ritmo en los metros finales del ataque hizo que prácticamente no tuviera situaciones de gol. Chaco For Ever apostaba a la velocidad de Rivero o Moreno más la efectividad que siempre tiene Magno pero tampoco generó mucho.

Rivoira sorprendió con el “Pey” Brítez de entrada en lugar de Brno pero el oriundo de Montecarlo no tuvo influencia más allá de alguna pelota parada. Con el correr de los minutos, el juego fue ganando en lentitud y de parejo pasó a ser apenas discreto. Diana tuvo una clara de pelota parada pero su cabezazo se fue afuera tras que Lerchner la bajara.

Para el complemento Rivoira mandó a la cancha a Bruno en lugar de Brítez y el elenco misionero salió con más decisión. Cardozo, el paraguayo que había mostrado buenos movimientos en el primer tiempo, era el eje de todos los ataques. Crucero trataba de tomar protagonismo pero el elenco chaqueño se mostraba bien parado aunque sufría en los ataques aéreos-

Justamente en una jugada d Bruno apareció otra oportunidad pero el de San Ignacio se llevó la pelota mano a mano con el arquero y su centro le quedó largo a Marinucci que entraba por el segundo palo. Después Diana tuvo también otra de cabeza tras un córner de Bruno pero otra vez su remate salió afuera.

A los 25 minutos de la parte final llegó la pimera emoción, y como e toda la tarde, de pelota parada. Un centro desde el centro del campo prácticamente le cayó a Diana que con un cabezazo la bajó pero la pelota recorrió toda el área hasta que Tucker la tocó y luego del rebote del arquero, desde el piso, el central la mandó al fondo de la red para el 1 a 0.

Poco después, el Colectivero se quedó con un hombre menos por expulsión de Lucas Oviedo tras una dura falta en la mitad de la cancha. El árbitro Sadoval le mostró amarilla que sumada a la que ya tenía, dejo la roja y a jugar con uno menos.

A los 38 minutos el colegiado sancionó penal para el dueño de casa tras una corrida de Enzo Bruno que mano a mano con Canuto recibió la falta que el paraguayo Cardozo cambió por gol. Después fue todo desesperación para el conjunto chaqueño y Crucero defendiendose bien y apostando a alguna contra que finalmente no llegó y el marcador se cerró en un merecido 2 a 0.

El fin de semana que viene Crucero jugará el clásico con Guaraní en el duelo de la tercera fecha que será el sábado. Posiblemente a las 17 o 21:30 pero recién se confirmará en los próximos días.

Síntesis

Crucero del Norte 2: Marcos Arguello, Rodrigo Lercher, Roberto Tucker, Rubén Zamponi, Sebastian Diana, Lucas Oviedo, Lucas Caballero, Luis Acuña, Pedro Brítez, Leonardo Marinucci y Ramón Cardozo.

DT: Héctor Rivoira

Cambios: Enzo Bruno por Brítez, Braian Perussato por Acuña y José Dujaut por Marinucci.

Amonestados: Lerchner, Diana, Oviedo, Argüello

Expulsado: Oviedo (doble amarilla)

Goles: Tucker 25′ ST y Cardozo (penal) 38’ST.

Chaco For Ever: Gastón Canuto, Jesús Calderón, Marcos Cabrera, Claudio Verino, Edgardo Díaz, Mauro Chaulet, Osvaldo Ramírez, Sebastián Sciorilli, Wilson Moreno, Lucas Rivero y Diego Magno.

DT: Miguel Fullana

Cambios: Osvaldo Young por Ciorilli, Pablo Villalba por Moreno y Hugo Brizuela por Chaulet.

Amonestados: Verino

Árbitro: José Sandoval

Estadio: Andrés Guacurarí (Garupá, Misiones)