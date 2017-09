El CELS acusa al Gobierno por la desaparición del artesano y el oficialismo pide no “prejuzgar”

A casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado tras el accionar de la Gendarmería en la Pu Lof Resistencia de Cushamen, en Chubut, desde el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) sostuvieron este domingo que “está probado que hubo un operativo violento” ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras que desde el oficialismo pidieron “no prejuzgar” a las autoridades.

“Creo que hoy estamos donde al principio dijimos cuál era la situación, ya está probado que Santiago estuvo en la comunidad y que hubo un operativo violento anunciado el día anterior por Pablo Noceti, jefe de gabinete de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich”, aseguró a Radio El Mundo Gastón Chillier, director del CELS, organismo que lleva a cabo la querella de la familia Maldonado tras la desaparición del joven el 1 de agosto.

En ese sentido, Chillier aseveró que “el ministerio no debería tener un rol protagónico en esta investigación teniendo en cuenta que una fuerza a su cargo y funcionarios están sospechados por los hechos”.El titular del CELS sostuvo que el juez Guido Otranto, apartado de la causa por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, “cometió errores en términos de no adoptar medidas importantes como allanar a la fuerza implicada”, y precisó que con la llegada del juez Gustavo Lleral “de aquí en adelante evaluamos nuevas medidas para presentar”.

El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, destacó la necesidad de dejar que “la Justicia avance” y pidió que si se encontrara algún gendarme que cometió “algún abuso, en disconformidad con las directivas, no hay que prejuzgar a las autoridades políticas”.