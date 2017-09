“Me quise matar con pastillas”: el desolador relato de una nena víctima de bullying

En un video la nena cuenta cómo un grupo de compañeros la trata de “gorda” y la agrede físicamente. Sucedió en Santa Fe.

“En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me dicen que hubo un terremoto”, así comienza su relato una nena de nueve años quien, acompañada por su mamá, cuenta en un video cómo sufre bullying.

Visiblemente angustiada la menor continúa: “Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más”, concluye. La nena cursa el cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria en Santa Fe.

Su mamá, Angie Ledesma, compartió el video en las redes sociales para concientizar sobre la situación que vive su hija y otros miles de nenes.

“Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así jamás público nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles lo que dice en el video no es ni la mitad q me contó le hice repetir alguna palabras”, escribió la mujer.

La mujer asegura que su hija no quiere cambiarse de escuela porque ella quiere a sus compañeros, el problema es con algunos pocos.

“Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo es injusto porque ella quiere a sus compañeros por 5 pibes q se creen vivos“, agregó la mamá.