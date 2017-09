Herrera Ahuad inauguró oficialmente la 12° edición de la Feria Forestal Argentina

El vicegobernador asisitió al Parque del Conocimiento con varios ministros del gabinete provincial. “Es el evento más importante de Argentina y América” en materia forestal, consideró.

La Feria Forestal Argentina 2017, en su décimo segunda edición, quedó oficialmente inaugurada este sábado, al cumplirse el tercer día de exposición de todo el potencial y la innovación de la foresto industria. Contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad; el presidente de la Feria Forestal, Josué Barrios Ledesma; ministros de la cartera provincial, funcionarios municipales y una importante cantidad de visitantes.

El presidente de la Feria Forestal Argentina, Josué Barrios Ledesma, tomó la palabra para agradecer el apoyo del gobierno provincial al mayor evento foresto industrial a cielo abierto del país y remarcó el crecimiento de mayor exposición del sector. “Siempre imaginamos este momento, donde la Feria tiene el nivel que se merece. En este largo camino nos han acompañado los expositores, que en los inicio de la Feria Forestal eran 38 y hoy son más de 400. Hemos logrado que la comunidad forestal y no forestal sea parte de la feria. Todo lo que logramos no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo del gobierno de Misiones”, destacó.

Además, Barrios Ledesma explicó que el evento se presenta como la exposición más grande del país de maquinaria para la tercera transformación de la madera, es decir, la que se utiliza para la industria del mueble y que hoy necesita Misiones para convertirse en el gran polo mueblero de la región. “Hay empresas de España, Chile e Italia, que saben que tienen la posibilidad de vender. También están las más de 300 pymes que trabajan y elaboran muebles, partes de muebles y casas”, subrayó.

Josué Barrios Ldesma señaló que la Feria tiene un compromiso con el sector, que ha logrado trasponer el evento y ser un icono en la provincia. “Pudimos visitar muchos países para promocionar el evento y sabemos que conocen Misiones por esta muestra y que saben que en este rincón de Argentina se produce más de la mitad de la industria de base forestal que se usa en este país”, indicó.

Durante el discurso inaugural, el presidente de la Feria Forestal comentó que también se exponen maquinarias para la primera transformación y un mix interesante de empresas provinciales y extranjeras. También invitó a disfrutar de los concursos como la experiencia Amarok, el Campeonato Ronda Regional de Alambradores y el Concurso de Motosierristas que se desarrollan en el sector Descubierto y recordó que junto a APICOFOM, se vuelve a sortear la vivienda de madera.

El evento más importante

Por su parte, en declaraciones ante la prensa, el vicegobernador de la provincia consideró a la Feria Forestal como “el evento más importante de Argentina y América”, debido a su exponencial crecimiento en los últimos años. “Es satisfactorio que la podamos hacer año tras año, aún ante las dificultades que atravesamos. Cada vez que venimos se van agregando nuevas empresas y haber diversificado las ofertas es muy importante para nosotros como gobierno”, manifestó Herrera Ahuad.

Cabe destacar que la foresto industria está en el tope de la agenda de las políticas del estado misionero, que reconoce con políticas de estado la labor de los expositores que son quienes hacen posible la existencia de esta vidriera a cielo abierto, en un contexto difícil que atraviesa el sector por la situación económica actual. Desde la cartera provincial es prioridad la atención, protección y el impulso de la actividad forestal en Misiones. Como cada año, la Feria Forestal aporta valor agregado al turismo en Misiones, con una ocupación casi total de las plazas hoteleras en la ciudad capitalina y ofrece tecnología de punta que posibilita hacer negocios en todo el país.