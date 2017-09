Gendarme asegura que fue una broma el audio que decía que tenía a Maldonado en su camioneta

El sargento de la gendarmería Sergio Sartirana envió una carta al director general de la fuerza para explicar que el audio peritado de su teléfono en el que se afirmaba “tenía a Maldonado” en su camioneta fue “en tono jocoso”.

“Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”, señalan las palabras fueron dichas por un gendarme y enviadas en un audio de Whatsapp a un compañero, en un mensaje que se encuentra entre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los efectivos que participaron del operativo del 1° de agosto pasado en Esquel.

Fuentes con acceso al expediente explicaron que cuando el emisor nombra a “la sargento”, en realidad se refería a Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger que participó el 1° de agosto pasado del desalojo en la ruta 40 que terminó con un operativo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen.

Tras la publicación del audio en los medios, ahora el sargento salió a desligarse del mismo y a afirmar que se trató de una broma. Sartirana afirmó que el mensaje salió del teléfono del sargento Pablo Grillo y que se dio en el contexto de la exposición de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Senado, aunque dice no recordar la fecha de la misma.

“El contexto de los mensajes de voz fueron, en un principio de preocupación por parte de mi camarada, por la situación que se estaba viviendo”, sostiene.

Y agrega que: “Para luego en un término jocoso preguntarme si escuché lo que dijo la ministra cuando me nombró, a lo que respondí que solo escuché parte de lo dicho, pero que no escuché que me nombrara a lo que él me responde con el mensaje de audio, que me dice: “Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”.

Sartirana integraba la patrulla con Emmanuel Echazú, que terminó herido a pedradas; el cabo Darío Zoilán, y su compañero Juan Carlos Pelozo.

El audio de Whatsapp entre los gendarmes surgió en el peritaje realizado sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto pasado.

Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, el jueves de la semana pasada.