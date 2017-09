Diego Barrios: “Pensar en resultados, no tanto en cuestiones ideológicas ni partidarias”

Primer candidato a concejal por el sublema Cambiando Juntos, el empresario y dirigente empresarial, Diego Barrios, sostuvo en una entrevista con MOL TV que está dispuesto a trabajar por una planificación que permita pensar una Posadas a 50 años y respetar esta planificación.

Indicó Barrios que, “comencé a trabajar en este espacio de Cambiemos motivado por dos cosas, una que es un espacio conformado por personas que buscan resultados concretos y, con la incorporación de Lilita Carrió en su momento, me terminó de cerrar, es un espacio donde me siento identificado y creo que el Gobierno nacional está encaminándose a cumplir a esos objetivos fundamentales de Cambiemos, un Estado mucho más justo, más institucional, más de largo plazo”.

Agregó que se sumó a la política pensando en lo que pueda aportar en el ámbito de lo local, “creo que en el ámbito provincial o nacional hay que tener trayectoria política, tener claro temas de fondo, del país. En mi caso, el perfil de una persona que está en Posadas en la gestión es lo ideal, fundamentalmente el municipio tiene como fin dar buenos servicios públicos, es el motivo de la existencia del municipio, este perfil de mi gestión puede ser muy bueno para la ciudad y creo que yo puedo aportar algo, pensar en resultados, no tanto en cuestiones ideológicas ni partidarias, sino estar pensando en cómo solucionar los problemas de los vecinos que son cosas muy básicas”.

Explicó el candidato que a partir de lo que en Cambiemos llaman “timbreo” que vienen realizando desde el años 2015 a la fecha, “visitamos prácticamente todos los barrios de Posadas, hablando con los vecinos. En forma directa hice un resumen de tres grandes temas de cosas que son muy urgentes que tienen que ver con la calidad de vida y la salud, como el agua y las cloacas, hay un gran retraso en este tema, que además, coincide con la visión de la Nación que es donde va a poner su primer inversión. Luego todo lo que tenga que ver con transporte, pero también vinculado a las calles, las calles están en muy mal estado y lo que tiene que ver con el servicio público en general y tercero en el mediano plazo pensar cual es la ciudad que queremos, hacia donde queremos ir porque si no, no vamos a ningún lado y renovando cada cuatro años a dónde quiere ir el intendente de turno nunca vamos a construir una Posadas con desarrollo sustentable”.

Respecto a las falencias detectadas en saneamiento, indicó que “en este momento hay 61 asentamientos que sería la situación más crítica, necesitan en forma urgente solucionar el tema de agua y cloacas y hay proyectos de Nación y muchos recursos de la provincia que debería estar con prioridad en eso y, para eso voy a trabajar. Observo que la discrecionalidad de los recurso hace que se invierta en cosas que no tiene urgencia y que son en algunos casos hasta totalmente secundarias. Hay que darle prioridad a cosas urgentes”.

Ejemplificó que, “muchas veces se hace un empedrado, un asfalto y todavía no se ha hecho la cloaca, es una barbaridad, porque después hay que destruir todo nuevamente, como puede ser que haya plata para hacer asfalto o empedrado y no se haya hecho la cloaca, no hay visión, falta planificación y autonomía municipal. Cada organismo hace lo que quiere en Posadas. La propuesta nuestra es empezar a ser dueños de Posadas y el municipio a través de ordenanzas y hacerlas cumplir, se debe tener una planificación urbana con ordenanzas con nivel de detalle, esta va a ser nuestra propuesta, por supuesto en total consenso con los otros partidos”.

También se refirió al funcionamiento municipal, destacando que, desde su análisis, “se ha resentido la estructura del profesional de carrera, del empleado de carrera, se ha anarquizado el funcionamiento de la municipalidad que depende demasiado de la coyuntura del político que esté de turno y esto hay que revertir, porque la municipalidad tiene que ser independiente al poder político que la cruce por cuatro años, concretamente la propuesta es armar de nuevo un cuadro con profesionales de la municipalidad, de carrera, con mecanismo de concurso, ordenarlo a través de ordenanzas y que la política pueda acceder a la intendencia, a los cargos de secretario, subsecretario, inclusive los directores, que haya un director de carrera y un director político, pero que de ahí para abajo la política no interceda en el funcionamiento operativo”.

Cuestionó también el control de las obras que se realizan, ejemplificando que “hay sistemas de cloacas, no sé cómo calcularon pero ya reventaron, hace siete años se hizo el sistema de cloacas en Itaembé Mini y ya no funciona, como puede ser, o falto calidad en el control de la obra o algo pasa, no se puede culpar al crecimiento que ya no anda el sistema de desagües de cloacas, está mal proyectado, porque no tenemos un plan y al no tener un plan siempre vamos a tener los mismos problemas, tenemos que ponernos de acuerdo, ya está inventada la metodología, hay planes que se pueden copiar de ciudades similares a la nuestra y llevarlo adelante, se tardara unos años en implementarlo pero hay que pensar en Posadas a 50 años y aparte respetar”.

Al abordar la temática del transporte público de pasajeros, destacó Barrios que las calles de Posadas están muy deterioradas, y eso afecta al servicio de colectivos y sus horarios y frecuencias, enfatizando que es “responsabilidad del municipio mejorar las calles por donde pasa el servicio, desde las calles hasta las avenidas”.

El candidato de Cambiemos, criticó duramente el gasto del Concejo Deliberante, que entre otras cosas aspira a presidir, “hoy la municipalidad a través del Concejo Deliberante ha desviado casi 300 millones de pesos de nuestros impuestos que se van en sueldos al Concejo que solo crea normas” para agregar que, “en promedio en la Argentina los Concejos Deliberante gastan entre un 6 y 7% de los ingresos del municipio, en el caso de posadas estamos en un 30%, hay que devolverle esos recursos al ejecutivo, estamos hablando de 300 cuadras por año que se pueden asfaltar si recuperamos lo que se va de más en el Concejo. Cambiar el rumbo de manera progresiva pero hacerlo”.

Por último, consultado si de ganar y sumar la cantidad de concejales que le permitan aspirar a la presidencia del Concejo Deliberante, Diego Barrios, admitió que sí, “para poder producir cambios, los cambios que queremos hacer sería importante alcanzar la presidencia del concejo”.