“Cuando dice que no quiere decir quizás” : Polémica por el comentario machista del papa de Andy Kusnetzoff

En medio de una consulta de un oyente sobre sexo el papá de Andy Kusnetzoff citó un peligroso “proverbio” que esconde una brutal violencia de género.

Juan Carlos Kusntzoff es el papá de Andy y además columnista que trata temar relacionados con el sexo en el programa radial Perros de la Calle. Esta semana, a raíz de una consulta de un oyente, Juan Carlos citó un peligroso proverbio que pone de manifiesto el machismo y justifica cualquier situación abusiva del hombre frente a la mujer.

Un oyente llamó al programa en donde preguntó qué debe hacer ante la negativa de su pareja a tener sexo. “Mi pregunta es que a la hora de tener relaciones con mi novia, ella nunca quiere, siempre le da paja. Pero al final termina disfrutando, pero hay veces que le cuesta arrancar”, comenzó la descripción de su situación íntima.

Ante esta consulta, Juan Carlos Kusnetzoff le contestó “me alegro que hayas hecho esta consulta por Perros de la Calle. Tu novia cumple con un axioma que se remonta a muchos siglos atrás y que ya los árabes lo han inmortalizado. Dice el proverbio `si vas a la mujer, ella va a decir que no. Si dice que no, quiere decir eso tal vez. Si dice tal vez, ella lo que quiere decir es quizá y si dice quizá, accede. Y si accede, ha dejado de ser mujer´”.

Tras la intervención el resto de los conductores lo frenó y dijeron que no estaban de acuerdo con lo que acababa de decir el conocido Doctor K. “No, no estoy de acuerdo. Cuando una mujer dice que no es no. Hay que dejar de confiar en los proverbios. Los tiempos cambiarnos. No es no”, dijo uno de los participantes de la mesa.