Bencivenga precisó las denuncias contra “Don Casimiro” del grupo Zbikoski y advirtió el riesgo en que ponen a la empresa

Juan Carlos Barros, gerente de la empresa de transporte público Bencivenga, que explota los servicios de las líneas 14, 16, 23 y 28, aseguró que los nuevos recorridos establecidos para las líneas alimentadora s de la Estación Quaranta ponen en riesgo la rentabilidad de la firma y denunció que en el armado de los itinerarios no tuvieron ninguna injerencia. “No es la primera vez que eso sucede, con cambios de recorridos arbitrarios o poniendo unidades encima nuestra para ir ahogándonos despacito o mantenernos en un pedacito de terreno simplemente con la finalidad que no se diga que hay monopolio. Evidentemente que esto de que nos afecten a nosotros no es nuevo, tenemos cientos de notas presentadas a la municipalidad”, sostuvo el empresario en una charla con Misiones Online. Además Barros sostuvo que se enteró por los medios sobre los nuevos recorridos.

“Nos fueron ignorando y nunca tuvimos acceso a cómo se iban a hacer los recorridos nuevos. Y cuando nos enteramos, a través de Misiones Online, nos enteramos dónde estaba lo artero del asunto. Nosotros tenemos cabecera en Villa Cabello en Kolping y Eva Perón, más la del puente de la línea 23, que son las 3 zonas más importantes de carga de la línea. El ex 11 que venía por Tacuarí iba por Kolping hasta Blas Parera. Ahora nos encontramos con que hace Eva Perón y López y Planes, realmente nos afecta sobre manera la carga de la línea 23”, puntualizó.

En ese sentido Barros también detalló que esa misma línea, que afectará al 23, circulará por la avenida Chacabuco, lo que también perjudicará al 16. “Nos va afectar desde la chacra 144 hasta la avenida Aguado, son 8 chacras, ósea toda la zona de producción de la línea 16 se va ver afectada con ese servicio. ¿Qué nos queda?”, cuestionó el empresario quien reveló que también tuvieron inconvenientes para cubrir la zona de Itaembé Guazú, a pesar de que ya tenían previsto llegar hasta el nuevo complejo habitacional. “Nosotros que tenemos derecho de ir, compramos 6 unidades nuevas y nos encontramos que de golpe y porrazo le asignan al grupo Z y nosotros nada. ¿Por qué?”, volvió a interrogar.

Acera de la situación en la Estación Quaranta, Barros se mostró optimista de poder ingresar para prestar los servicios con sus líneas 14 y 28, que circulan por la zona ubicada en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Posadas. “Fueron haciendo calladitos la boca y no nos dejaron entrar pese a que hemos firmado en su momento el contrato en la municipalidad en el tiempo del intendente Orlando Franco. Pero después nos encontramos que no querían que entremos, no las autoridades sino el grupo Z, para tenernos achicados”, aseguró y recordó que muchas empresas que prestaban el servicio público de pasajeros en el pasado tuvieron que abandonar sus concesiones.

“Si no se cambian los recorridos me voy a ver seriamente afectado. Y no se olvide usted que acá hubo muchos empresas que después desaparecieron porque le fueron ahogando y después aparecían como los salvadores comprando lo que ya estaba fundido, premeditadamente fueron esas cosas”, lamentó y recordó que hace más de 50 años prestan el servicio en Posadas con la voluntad de darle mejor servicio a los usuarios.

“Somos una empresa que no tiene casi quejas de los usuarios porque sabemos escucharlo, cuando vienen de los barrios los escuchamos, tratamos de solucionarles y si no podemos directo vamos a la autoridad que corresponde. Felizmente somos bien aceptados en la comunidad. Nosotros ponemos toda la carne al asador”, concluyó.