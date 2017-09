El sublema Crecer Mejor presentó sus candidatos a concejales para Posadas

RELACIONADAS Refaccionaron el Polideportivo El Zaimán y estará enfocado en el deporte barrial

Con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Joaquín Losada y los principales candidatos nacionales que tiene el Frente Renovador, Maurice Closs y Ricardo Wellbach, se presentó ayer el sublema Crecer Mejor, que está encabezado por la actual secretaria de Desarrollo Social de Posadas, Anahí Repetto. El acto contó con la presencia de cientos de militantes que colmaron el anfiteatro de El Brete, escenario donde brindaron su discurso los asistentes.

El primero en hablar fue el gobernador Passalacqua, quien aseguró que se acercó hasta el lugar como un militante más del Frente Renovador para pedir a los posadeños un voto de confianza a la lista cuyos candidatos buscarán ayudar desde el Concejo Deliberante al intendente Losada. El gobernador tomó palabras del padre de Repetto, el reconocido médico “Cacho” y aseguró que no se puede hacer política lejos de la gente. “Hay que mirarle. No me banco los funcionarios que están encerrados en sus escritorios, no los soporto”, arengó.

En tanto Losada aseguró estar orgulloso de la lista que puso a consideración del electorado de la capital provincial. “Necesito que me ayuden y que el 22 de octubre Anahí Repetto sea concejal de Posadas”, sostuvo.

Por su parte Repetto agradeció la confianza del conductor de la Renovación, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira y a todos los candidatos que la acompañarán en la misma boleta. “Vamos a salir a dejar todo por Posadas. Día a día sentimos el amor de los vecinos y aprendemos qué es lo que falta hacer. Para mí es un desafío y creo que de cada desafío se tiene que conseguir un aprendizaje”, reflexionó la joven antes de agradecer, con lágrimas, a su padre por los valores y el amor por los más humildes que le supo trasmitir.