Iguazú: interceptaron una carga de contrabando traído de Paraguay por pasos clandestinos

Durante la mañana del jueves 21 de Septiembre, efectivos de la Delegación Puerto Iguazú de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un procedimiento por contrabando en la Ciudad de las Cataratas.

El operativo empezó a primeras horas de la mañana. Los efectivos habían llevado a cabo tareas investigativas sobre el accionar de personas que ingresaban mercaderías varias por pasos no habilitados.

Es así que los efectivos federales montaron una discreta vigilancia en cercanías de uno de los lugares aludidos cuando observaron que se acercaba un automóvil particular por un camino terrado proveniente de la zona ribereña.

En momentos que los uniformados detuvieron la marcha del rodado, lograron observar que el mismo transportaba varias mercaderías de origen extranjero, entre prendas de vestir y juguetes varios (195 bandoleras, 1.170 pares de medias, 355 pilotines para niños y 700 unidades de juguetes varios), resultando ser propiedad de una ciudadana de nacionalidad brasileña, la cual no poseía ningún comprobante legal del ingreso de las mercaderías, siendo así los efectivos realizaron el secuestro de mercaderías ingresadas de forma ilegal, con un aforo aduanero aproximado de $ 102.200,00. La mercadería secuestrada fue puesta a disposición de la Aduana Iguazú.