El efecto de la yerba mate en los huesos, tema en evento de medicina en Estados Unid

El estudio de los efectos beneficiosos de la yerba mate sobre el tejido óseo, que financia el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue presentado por el investigador Lucas Brun en el Congreso de la Sociedad Americana para la Investigación Ósea y Mineral, ASBMR 2017, que reunió a miles de asistentes médicos en Denver, en el Estado de Colorado, en Estados Unidos.

El congreso tuvo lugar en el Colorado Convention Center, organizado por la American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR). “Asistieron aproximadamente 4000 médicos de diferentes especialidades (endocrinología, reumatología, etc.) enfocados al hueso y al metabolismo mineral. También, muchos investigadores tanto sobre temas clínicos como básicos”, contó Brun, cuyo estudio actualmente está enfocado en el efecto de los componentes de la yerba sobre las células osteoblásticas (células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea).

Brun es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“El trabajo que presenté es parte del proyecto financiado en el INYM. Como todo congreso, uno envía el resumen el cual es evaluado y luego de su aceptación se presenta en forma oral o en forma de póster. En este caso fue en forma de póster, que quedó en exhibición durante un sábado y un domingo”, relató el investigador argentino, al tiempo que destacó que la reacción del público fue más que positiva: “Durante 2 horas del domingo, debí estar frente al póster para que los interesados hagan preguntas, y en ese marco, muchos profesionales, gran parte de ellos de origen chino, consultaron sobre si era similar a te verde, pero la mayoría desconocía la yerba mate”.

El trabajo científico liderado por Brun tiene como objetivo demostrar que la yerba mate contribuye a la salud de los huesos. Para ello, “el equipo de trabajo evalúa todos los componentes del producto que pueden tener efectos sobre la estructura ósea como calcio, fósforo, flúor, polifenoles y cafeína”, precisó el investigador.

En el trabajo presentado en la reciente Jornada de divulgación Científica de Yerba Mate y Salud, en Rosario, el investigador destaca que “se ha demostrado mayor densidad mineral ósea de columna lumbar y de cuello femoral en mujeres post-menopáusicas que tomaban al menos 1 litro de mate/día en comparación con controles que no bebían mate”.

Actualmente el estudio científico “está avanzando en el efecto de los componentes de la yerba sobre las células osteoblásticas, y estamos llevando adelante la parte in vivo del proyecto”, dijo Brun.