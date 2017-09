Caso Selene: el STJ demora su decisión y la defensa de Victoria Aguirre insistirá con la excarcelación

El Superior Tribunal de Justicia aún no decidió si confirmará a los integrantes originales del Tribunal Penal de Oberá para que sigan al frente del juicio oral y público por la muerte de la nena discapacitada Selene Aguirre (2), hecho ocurrido el 29 de enero de 2015 y por el que se encuentran detenidos la madre de la niña y el entonces concubino de esta.

A la espera de la resolución, el TP obereño modificó todas las fechas de debate que tenía previsto. Pero el fallo nunca se concretó. Continúa en análisis.

Mientras la decisión se dilata, la defensa de la imputada Victoria Aguirre, a cargo de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, presentará en las próximas horas un nuevo pedido de excarcelación.

Los ministros del STJ deben pronunciarse acerca de la decisión que tomó en su momento el Tribunal ad hoc, compuesto por camaristas del fuero civil y comercial, que rechazó primero la recusación con causa que había trabado contra los jueces Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero la defensa de una de las personas acusadas y luego desestimó las inhibiciones que los magistrados habían planteado.

Avendaño, Aguirre y Rivero se habían apartado argumentando “violencia moral” por los ataques que sufrieron de parte del abogado Roberto Bondar, hasta hace unas semanas defensor de la acusada Victoria Aguirre. Bondar primero recusó a los integrantes del TP obereño por supuesta falta de imparcialidad. Luego los denunció por supuestos delitos cometidos durante las primeras audiencias del juicio por la muerte de Selene. La jueza de Instrucción Uno, Alba Kunzmann de Gauchat, ya desestimó la denuncia, porque consideró que no hubo delito.

Bondar ya no defiende a Victoria Aguirre. Lo reemplazaron Rivas y Paredes.

Como el Tribunal ad hoc rechazó las inhibiciones, una instancia superior debía intervenir para zanjar el asunto. Y esa instancia es la Corte misionera.

Selene fue llevada muerta al Samic de Oberá el 29 de enero de 2015. Su madre Victoria y el concubino de esta, Rolando Lovera, fueron detenidos ese día luego de que se estableciera que la pequeña, que padecía retraso madurativo e incapacidad motriz, había sido asesinada a golpes.