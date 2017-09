Balero Torres sobre la campaña electoral: “Hoy la realidad es relativa, importa lo que transmiten los medios”

Eduardo “Balero” Torres analizó cómo se viene desarrollando la campaña electoral en la provincia, luego de las PASO del 13 de agosto y destacó la capacidad del gobierno nacional en su estrategia de comunicación. Además aseguró que el electorado no evalúa tanto la gestión y añadió que tras la victoria de Cambiemos en Posadas, los capitalinos parecieran estar de acuerdo con las políticas de la gestión del presidente Mauricio Macri. “Cuando uno lee los libros de (el asesor comunicacional Jaime) Durán Barba, que uno puede discutir si le gusta o no, nadie puede negar el talento que tiene para generar una expectativa en la sociedad que está muy lejos de la realidad. Y se da una paradoja, hace 60 o 70 años atrás (el ex presidente Juan Domingo) Perón hacía famosa una frase que decía que la única verdad es la realidad y hoy, en 2017, la realidad es muy relativa, lo que importa es lo que transmiten los medios y lo que percibe la sociedad como resultado final”, analizó el dirigente del Frente Renovador y actual presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLYC SE).

Torres insistió además que esta campaña es muy particular y que luego de estas elecciones nacionales, la política dejará de ser lo que fue en el pasado, básicamente por la forma en que se llevó adelante. “Creo que son procesos muy particulares de la política argentina, es la primera vez que hay un gobierno de estas características que ha ganado las elecciones legítimamente y que está gobernando”, indicó y agregó que el oficialismo nacional tiene una manera muy particular de transmitir situaciones y un gran talento para generar esperanzas a futuro.

“Eso hace que mucha gente no vea la realidad y vea el futuro, eso es la famosa postverdad de la que nos hablan. Es muy difícil competir con esta esperanza. Imagínense que hay lugares donde los candidatos del PRO no visitaron en la provincia y fue como una penetración. Yo creo que esto sorprendió a muchos dirigentes de partidos tradicionales que no están preparados para una campaña de estas características. Yo digo que el gobierno nacional puede tener éxito o no, pero sin lugar a dudas, lo que va cambiar es la política, que nunca va volver a ser lo que era antes”, reflexionó.

Por otra parte, Torres se refirió en particular al voto del electorado de Posadas, donde el frente Cambiemos se impuso por 12 puntos en la contienda de agosto y aseguró que era previsible debido, fundamentalmente, a lo que definió como “la penetración de los medios nacionales” que transmiten la idea del oficialismo nacional sobre un futuro promisorio.

“Posadas es la ciudad que más empleados públicos tiene, donde mayor se concentra la penetración de los medios nacionales donde tiene una hegemonía la noticia de Cambiemos y fundamentalmente porque no hay punto de comparación de un empleado público, por ejemplo, con cómo están con respecto a algunas provincias. Entonces si a la gente no le alcanza y suben las cosas, el culpable el es gobierno provincial. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de transmitir lo que sucede en otras provincias, que ganan menos, que cobran mucho más tarde, que tienen muchos menos beneficios de los que tienen los empleados públicos acá sería diferente”, sostuvo.

Para Torres, Posadas siempre fue un lugar adverso para el Frente Renovador aunque señaló que esa realidad se replica en casi todas las capitales de provincias hubo triunfos de Cambiemos. “Acá ustedes se dan cuenta que la gestión no tiene mucho que ver porque si uno mira el 2003 a la fecha yo pregunto cuántas calles pavimentadas había hacia el acceso de la ciudad, cuántas avenidas pavimentadas había hacia Villa Cabello, lo que pasó con la Costanera. Todo lo que avanzó Posadas con el gobierno de la Renovación, que se transformó en una de las ciudades más bellas del país. Los capitalinos hoy están sufriendo un déficit, las asimetrías con Paraguay y le acompañaron a Cambiemos. Ósea, uno tiene que decir que están de acuerdo con que estén pasando estas cosas, esta es la democracia y hay que aceptar las reglas”, concluyó.