Proponen debatir sobre una reforma de la Constitución provincial a 60 años de su sanción

Los secretarios del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, Viviana Teresita Vallaro y Martín López, comentaron en Debate Sobre el Futuro su trabajo de análisis sobre la Constitución Provincial presentado en el Congreso Nacional de Justicia Constitucional.

El Congreso Nacional de Justicia Constitucional se realizó en Villa La Angostura entre el 31 de agosto y el 01 de septiembre, donde Viviana Teresita Vallaro y Martín López, secretarios del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, presentaron la ponencia referida a la reforma de la Constitución de la Provincia de Misiones a casi 60 años de que se conmemore la sanción de la misma.

Explicó Viviana Vallaro que, “la ponencia es un trabajo de investigación que venimos realizando en el marco del posgrado de Derecho Constitucional realizado en la UBA de donde surge la necesidad de reformar la Constitución Provincial, atentos a que desde 1958 no ha sufrido ninguna modificación, más allá de algunas enmiendas”.

Agregó, Martín López que “hubo cuatro enmiendas que fueron importantes y dos en particular, como la creación del Consejo de la Magistratura y la posibilidad de que el Gobernador pueda acceder a un segundo mandato, pero a partir de 1994 posteriormente a la reforma de la Constitución Nacional, hubieron numerosas leyes que se incorporaron a nivel internacional y nacional que es necesario incorporar como nuevos paradigmas en la Constitución Provincial”.

Vallaro, destacó que “hay un cambio sustancial que se da en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, este cambio es la inclusión de los Derechos Humanos y los nuevos derechos y garantías, además de la constitucionalización de los tratados internacionales que ampliaron no solo los derechos, sino también las garantías esenciales para los ciudadanos. Entre las más importantes están la acción de Amparo, la acción de Habeas Data y Habeas Corpus, así como los derechos relativos a la identidad, a las niñas, niños y adolescentes, al medio ambiente y a consumidores, entre otros. Todo esto no tuvo impacto en la Constitución Provincial ya que no hubo una irrupción de este nuevo paradigma constitucional en nuestra provincia. Más que una enmienda debería ser una reforma integral, porque la Constitución es una síntesis de los principios, valores y voluntades del pueblo misionero en el momento histórico en que fue sancionada, ahora es otro momento histórico donde también hay principios y valores, como por ejemplo el paradigma constitucional de los Derechos Humanos”.

Precisó a su vez López que, “hay un artículo importante que necesariamente debe ser modificado, conforma el paradigma que estamos viviendo actualmente, el Artículo 13 de la Constitución Provincial, por ejemplo, que permite que el ciudadano misionero pueda portar armas. Ese artículo se extrajo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El otro es por ejemplo el que establece que cuando el gobernador finaliza su mandato debe solicitar, por un período determinado, permiso a la Legislatura para ausentarse de la provincia.

También merece un cambio el incorporar esos nuevos derechos, tenemos numerosas leyes de derecho ambiental, pero necesitamos constitucionalizarlo dentro de la Constitución Provincial para que se garantice la protección”

Respecto a la Constitución Comentada, explicó Vallaro que, “Por ahora es un trabajo de investigación y la propuesta de un libro que es la Constitución Comentada de Misiones y con esta ponencia lo que intentamos es crear la conciencia de la necesidad de la reforma y apelar a todos los actores sociales y también al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para que ellos sean los que discutan y propongan sus propias reformas desde sus ámbitos, así como también desde las instituciones como el colegio de abogados, las universidades, que a partir de ahí se genere la necesidad de reforma y cuáles serían los puntos a tratar. Sería como idea germinal, como propuesta, para comenzar a hablar sobre la reforma”.

Finalmente López considero que es una propuesta integral de reforma de la Constitución Provincial. “El año que viene se cumplen 60 años de la sanción de nuestra Constitución. Para la época fue una Constitución avanzada, puesto que contempla entre otras cosas la autonomía municipal y el recurso de amparo que no estaban en otras Constituciones en ése momento. La mayoría de las provincias reformaron sus Constituciones a partir de 1994”.