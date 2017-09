Nicolás Laharrague: La cadena foresto-industrial, la Nación y las Provincias deberán aportar en conjunto medidas más competitivas

Nicolás Laharrague, directivo de empresas forestales y aserraderos en la zona norte de Misiones como Puerto Laharrague, Laharrague-Chodorge y Moconá SA, destacó los avances logrados para la cadena productiva foresto-industrial del país tras ser recibidos el martes en la Casa Rosada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Aseveró que el encuentro resultó “muy positivo” ya que se dio en un contexto difícil para la actividad. “Hubo buen diálogo, se entendió que todos tendremos que aportar –cada uno desde su lugar- con medidas que nos permitan mejorar la competitividad para recuperar las exportaciones, sostener fuentes de trabajo y desarrollar la actividad forestal”, indicó.

“Si bien observamos en los últimos meses de este año algunas señales de reactivación en el mercado interno con la construcción, en la obra pública en particular con el Plan Nacional Progresar -que tracciona a la industria maderera- la realidad es que la estamos “remando” por decirlo de alguna manera. Está difícil la situación económica, no somos competitivos para los mercados externos por los costos altos que tenemos, las ventas en el mercado nacional se están moviendo, pero muy lento. Más allá de la situación particular de cada empresa, aún hay varias que tienen suspendidos al personal por reducción de su capacidad de producción y baja demanda de las ventas”, dijo en la entrevista con Radio Libertad (93.7) al referirse a la situación actual de una de las principales actividades de la economía misionera.

“Para las exportaciones, por ejemplo a EE.UU. que siempre fue un gran comprador e productos de base forestal, la principal barrera hoy es que no somos competitivos para exportar. Los costos son muy altos, nos dejan fuera de competencia respecto a precios internacionales comparados con otros países productores de madera que compiten con la Argentina. Este fue el tema principal que llevó Mesa Foresto-Industrial, donde se planteó revisar algunos temas que permitan a todos los actores trabajar juntos, pero cada una de las partes deberá aportar desde su lugar lo que pueda para recuperar mercados y que podamos como país volver a ser competitivos. Hoy estamos muy lejos de los mercados internacionales. No somos competitivos”, recalcó en la entrevista.

Reunión positiva

Del encuentro con el Presidente destacó el contexto de “buen diálogo”, con una mesa representativa tanto del sector privado como del Estado, ante la presencia de funcionarios del equipo del gabinete nacional como la asistencia de los gobernadores de las provincias de la Mesopotamia. “Hace más de 20 años que el sector foresto-industrial no era recibido por un Presidente de la Nación”, valoró el empresario.

Pero los temas de conversión fueron complejos, ya que los empresarios presentaron un informe con medidas que requieren ser priorizadas en el corto tiempo si se quiere mejorar la competitividad (que abarca aspectos de exportaciones, logística, producción, infraestructura, presupuestos, entre otros), como también revisiones de normativas y política tributaria a nivel nacional y, en particular, de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. (Ver noticia relacionada sobre las recomendaciones presentadas por la Mesa de la Cadena Foresto-Industrial Argentina).

Promueven la construcción con madera

Todas las temáticas conversadas en la reunión con el Presidente Macri se trabajarán en las próximas semanas con las distintas áreas de gobierno, pero Laharrague adelantó que “en particular, el primer avance se dará el próximo martes 26 de septiembre, con la firma de un convenio de la Mesa Sectorial de Construcción con Madera (bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio), en que se acordará institucionalmente que se asigne un 10% de los planes de viviendas sociales de obra pública a la construcción de viviendas de madera”, dijo el directivo, quién además preside la Regional NEA de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

El sector podría contribuir a reducir el déficit habitacional de 3 millones de viviendas, por medio de la construcción de casas en forma más rápida, económica y sustentable.

Al respecto, el empresario sostuvo que el resultado se debe a un trabajo que se inició el año pasado, en la que participaron activamente directivos de la Amayadap y Apicofom –cámaras forestales de Misiones-, con el apoyo del gobierno de la provincia.

Nadie olvida la polémica que se generó -con gran repercusión mediática nacional- ante las reacciones de representantes de la foresto-industria de la región frente a la noticia del convenio que firmó el gobierno de Macri para importar casas chinas, entre otros aspectos que incluye el acuerdo de cooperación internacional.

“El objetivo fue instalar la necesidad de promover el uso de la madera argentina en la construcción de obras públicas, y esta firma de convenio es un gran paso ante el compromiso del gobierno provincial y nacional. En adelante el ritmo de trabajo empezará a ser cada vez más sostenido en el tiempo”, explicó el empresario.

Por otra parte, el convenio a firmar será avalado con créditos hipotecarios del Banco Nación para que quienes se interesen por optar por una vivienda de madera tengan una alternativa financiera. “El banco entiende hoy que una vivienda tradicional tiene las mismas condiciones de calidad, seguridad y durabilidad que una vivienda de madera, por lo que lanzarán una línea de crédito para sostener esta oferta en el mercado y acompañar el convenio, lo que es otro gran avance”, indicó Laharrague.

Paralelamente, el compromiso del sector privado será elaborar un Plan Estratégico donde quedará establecido los pasos a seguir para estandarizar el sistema industrial constructivo de las viviendas de madera, con registros de proveedores, requisitos técnicos y capacidad productiva de los distintos eslabones de la cadena involucrados para cumplir con la demanda del país y los alcances del convenio con el gobierno nacional.

Exportaciones e impuestos, en la agenda

El tema de impuestos estuvo incluido en la reunión con el Presidente Macri. Sobre el pedido de derogación de Ingresos Brutos a las Exportaciones en Misiones, Laharrague explicó que estuvo enmarcado el planteo “dentro de otros temas normativos nacionales expuestos en el documento elaborado por los integrantes de la Mesa de la Cadena Foresto-industrial, donde se consideran que están vigentes algunos mecanismos que generan pérdida de competitividad por aspectos logístico a nivel nacional. Fue un tema que se acordó trabajar, pero entiendo, será incluido en el debate de una reforma tributaria en la Argentina mucho más profunda, para el año próximo. Por lo pronto, se tendrá que trabajar en conjunto con las provincias sobre el tema de los impuestos”, precisó.

En el caso de Misiones, otra normativa que fue discutida fue el reclamo al gobierno de Misiones para revisar la Ley 4.438, de insalubridad de la industria celulosa y el papel. “Estuvieron presentes los representantes de los gremios que representan a los trabajadores del sector, que son parte de la Mesa, explicando aspectos necesarios a modificar. Creo este encuentro fue un punto de partida, donde nos volveremos a reunir a fines de noviembre para revisar los avances que se lograron a partir de este encuentro con el Presidente Macri”, concluyó el empresario.

Por Patricia Escobar