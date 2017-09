Desde agosto lo buscaban por violar a su hija de seis años y ahora se supo que siempre estuvo “escondido” en su propia casa

El caso salió a la luz el pasado 14 de agosto, cuando una nena de seis años fue llevada al Hospital Pediátrico de Posadas y se detectó que tenía una enfermedad venérea. La madre primero se resistió y luego, por consejo de los profesionales, hizo la denuncia por violación. Aportó información que apuntó a su pareja (y padre de la pequeña) como el responsable del abuso que sufrió la chiquita. Este miércoles, el acusado fue detenido. Lo llamativo del caso es que estaba “escondido” en su propia casa, adonde su mujer le había dado protección.

Armando, un ex convicto de 51 años, residente en el barrio Néstor Kirchner, se encuentra a disposición del juez de Instrucción Tres, Fernando Verón, quien lo indagará en las próximas horas. El magistrado también analizará la conducta de la concubina del arrestado, ya que todo este tiempo habría hecho lo imposible por tener “guardado” al denunciado.

La captura del sospechoso la concretó personal de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía, pero las actuaciones son labradas por la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní,

Fuentes del caso confiaron que la nena empezó a sentir molestias en la zona genital. Entonces la mamá la llevó al Pediátrico. Allí le practicaron unos estudios y se determinó que sufría una enfermedad venérea. Eso más algunos signos hicieron que los médicos interrogaran a la mujer, porque todo apuntaba a un abuso sexual. La madre no quiso hacer la denuncia y la convencieron tanto los doctores como el personal policial que estaba en el centro de salud. Finalmente hizo la presentación en la Comisaría de la Mujer de Itaembé.

Desde que radicó la denuncia y dio pistas de que el violador era su pareja, Armando desapareció. Lo buscaron por distintos lugares, y nada. Ciertas actitudes de la mujer llamaron la atención de los detectives y empezaron a sospechar de ella.

Estaban en lo cierto los investigadores. Armando estaba “escondido” en su casa. Siempre estuvo informado por su pareja de lo que sucedía. Pero el miércoles ya no pudo escabullirse. Lo arrestaron y ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia.