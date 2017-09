Anuncian el fin del mundo para este 23 de Septiembre: la NASA rompió el silencio y respondió

Un rumor que circula en las redes crece con la llegada de terremotos en México, Japón, Perú y Estados Unidos. La teoría indica que el sábado 23 de septiembre comenzará “el fin del mundo”. Un especialista de la NASA dio su respuesta ante la estremecedora afirmación.

En los últimos días comenzó a circular un rumor, fundado en supuestos argumentos científicos y bíblicos, que da al sábado 23 de septiembre como la fecha del apocalipsis.

La teoría tiene relación directa con fragmentos del libro del Apocalipsis y señala que esta fecha marcará la segunda venida de Cristo a la Tierra, explicó la agencia ACI.

Samuel Bonilla, un sacerdote católico, se hizo eco de este nuevo relato y dio una dura respuesta. “Muchísimo cuidado con esas personas que ponen fechas, son herejes y están infundiendo temor a la gente. Nadie sabe el día ni la hora”, disparó el religioso, que fue bautizado como “el padre Sam”.

Por su parte, un científico de la NASA también rompió el silencio acerca de las teorías y brindó un punto de vista científico. David Morrison rechazó de lleno que un planeta vaya a colisionar con la Tierra, según consignó The Washington Post.

El diario señaló que la revista evangélica Unsealed ha compartido un video en YouTube titulado “September 23, 2017: You Need to See This”, que muestra lo que –según ellos– podría pasar ese día.

Esta profecía de la destrucción del mundo que promulga el escritor cristiano evangelista David Meade está amparada en un estudio de los números y códigos de la Biblia, explicó el Post. (ContextoTucumán)