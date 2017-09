Sandra Giménez llamó a las mujeres a empoderarse en la responsabilidad

La senadora nacional por Misiones, Sandra Giménez, invitó a las mujeres de todas las extracciones políticas a participar del homenaje que le harán a María Eva Duarte de Perón, Evita, este sábado 23 de septiembre, día en que se cumplirán 70 años de la promulgación de la Ley de Voto Femenino. El evento tendrá lugar en la sede del Partido Justicialista de Misiones. “Tenemos que empoderarnos en la responsabilidad. No puede ser que habiendo costado tantas luchas y tantas postergaciones a otras mujeres antes que a nosotras, interpretemos que votar no tiene sentido, que la ley de cupo no es importante, cuestionan la manera de ser y de hablar y no acompañan el proceso de reconocimiento a esas otras mujeres que se ofrecen a la sociedad con mirada de mujer”, reflexionó la legisladora nacional durante una entrevista con Misiones Online TV.

Giménez recordó que antes, hace no muchos años, la mujer no tenia la posibilidad de emitir su voto y resaltó la figura de la doctora Marta Schwarz, a quien calificó como “nuestro ángel de la selva, porque tuvo que venir al monte para poder ejercer su profesión luego de obtener su título en la primera promoción de médicos con mujeres. “Un homenaje que tiene que ver con una etapa de mucho compromiso de la mujer misionera y de la mujer argentina, en reconocerse en su propia historia y en la reflexión que amerita hacernos entender a las que tenemos más edad y a las que tiene menos y van a empezar a votar por primera vez a los 16 años, madres, hijas, tías sobrinas en la responsabilidad que significa elegir a alguien que nos va gobernar por los próximos 4 años y desde nuestro contexto actual socio político y cultural que no es el mismo que el de hace dos años y que hace 30, donde la mujer no podía ejercer su profesión, por ejemplo como médicas como le pasó a nuestro angel de la selva, la doctora Marta Schwarz que siendo de la primera promoción de médicas en la Argentina tuvo que venir a ejercer su profesión al medio del monte para que nadie le negará, como le fue negado en Buenos Aires, la posibilidad del ejercicio profesional. Esa generación de mujeres que toma decisiones de a como dé lugar realizarse a partir de pensarnos a partir de la igualdad con los hombres”, sostuvo.

En ese sentido aseguró que esas mujeres son los ejemplos y las que abrieron las puertas para la igualdad. Para Giménez, la figura de Evita fue fundamental para conseguir la aprobación de la ley 13.010. “En Eva hay justamente el simbolismo más grande de la construcción colectiva de aquella mujer que pudo lograr el consenso político argentino para tener las mayorías parlamentarias para poder sancionar la ley 13.010 que nos puso igualdad de condiciones para votar porque cuando comenzamos a votar comenzaron a tenernos en cuenta en qué sentíamos, qué necesitábamos, qué queríamos para la sociedad argentina. Y ella fue la que nos abrió las puertas y no hace mucho tiempo, hace 70 años, hace nada de tiempo la mujer argentina no votaba, no nos consideraban sujeto de derecho, ahora que está tan en boga las mujeres por la igualdad, en la búsqueda del reconocimiento profesional, político, institucional”, analizó y reveló que en la primera elección donde las mujeres pudieron votar, se presentó el 98 por ciento del padrón femenino.