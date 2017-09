Revelan una escena de “It” que fue eliminada por ser “demasiado perturbadora”

No obstante, Skarsgard cree que esto es algo que explorarán de nuevo en la secuela (que ya fue confirmada). La idea de King, como menciona el actor durante su entrevista, es que “Eso” (It) es algo que ha estado dormido durante miles de años. La escena eliminada sugería esta idea.

“El libro es muy abstracto y metafísico en cuanto a lo que significa existir, y el concepto de la fantasía y la imaginación. Si te preguntas, ¿qué es Pennywise? Podríamos entender que él solo existe siempre y cuando la gente crea en él. Esto es algo muy interesante para explorar en las películas”.

Mientras que The Dark Tower (también basada en la obra de Stephen King) ha sido criticada hasta más no poder, It ha sido alabada como una adaptación casi perfecta, y desde ya apunta a convertirse en todo un clásico del terror.

Fuente: Variety vía Rolling Stone