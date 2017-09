Congelan recursos de ANSeS para cajas provinciales en los $ 14.000 M de 2017

Para la Nación, se trata de una cifra superior al déficit armonizado. Para los estados, no alcanza para cubrir el déficit de este año. Se espera poder facilitar el cálculo del déficit.

En medio de la pulseada con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, ya que todavía buscan cobrar de ANSeS más de la mitad de los $ 14 mil millones presupuestados para este año para financiar sus déficits, el Gobierno incluyó en el Presupuesto la misma cifra para el 2018, confirmaron fuentes oficiales.

Lo que para el Gobierno es un número superior al déficit armonizado con el sistema jubilatorio nacional y ni siquiera requiere ser actualizado por inflación, para las doce provincias se trata de una cifra inferior a lo que ya debe pagar este año.

“Quiero pensar que no es eso; es absurdo que mantengan la misma cifra porque ya no alcanza”, dijo un ministro provincial que participa de las discusiones.

“Todos estamos tanteando en la oscuridad cuál es el déficit real. Los $ 14.000 millones es un estimativo que hizo ANSeS a partir de los déficit reales de las cajas en 2015”, dijeron en el Gobierno. “Este año es bisagra, porque hay que determinar el déficit armonizado. Para 2018 buscamos ir a un sistema que armonice con el nacional”, agregaron.

Para este año, se previó que

se pagaban $ 8000 millones dividido en doce cuotas mensuales automáticas a la espera de que las provincias armonicen sus cajas. Cada cuota fue determinada en función del déficit de 2015 y parámetros de población y beneficiarios.

La ANSeS había condicionado seguir pagando las últimas tres cuotas del año a que las provincias enviaran al organismo previsional el padrón de los beneficiarios hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a 2000.

En la reunión del lunes entre algunos ministros provinciales y representantes del Ministerio del Interior y ANSeS, el gobierno accedió a completar los $ 2000 millones que restaban hasta diciembre, a pesar de no contar con la información.

Pero todavía queda pendiente el reparto de los $ 6000 millones no automáticos, también condicionado al envío de datos.

Se entiende que el volumen de información que pide ANSeS es ambicioso y que el aplicativo para transferirla estuvo disponible hace dos semanas.

El lunes pasado se negoció que en una nueva reunión el 4 de octubre se pueda acordar reducir la cantidad de años a informar de los beneficiarios para descartar la información que no es necesaria y llegar más fácilmente al déficit de cada caja, aunque sea estimado.

En tanto, también se propuso que las provincias ensayen un nuevo decreto reglamentario, porque el vigente aplica dos veces los criterios de armonización con el sistema nacional: el cálculo de las jubilaciones con los datos transferidos según el sistema nacional y la quita de 20% por cada uno de los cinco conceptos que falten armonizar.

Para el Gobierno, algunas provincias, sobre todo las patagónicas, están recibiendo más dinero del que necesitan. Y no puede repartir los $ 6000 millones que restan sin la información de los beneficiarios. “Los $ 6000 millones no se pueden distribuir si no se determina el déficit”, dijeron las fuentes.

En cambio, las provincias consideran que el déficit consolidado asciende a unos $ 22.000 millones, al ajustar el déficit por movilidad SIPA.

Pese a que el número es similar a este año, el pago automático de cuotas no seguirá en 2018. “Es algo transitorio; lo que debería funcionar es que cada provincia determine su déficit y ANSeS transfiere según estacionalidad o linealmente”.

Si bien las provincias escucharon el monto presupuestado para 2018 en la reunión del lunes, no entraron en esa discusión cuando todavía están negociando el pago de 2017.

Para muchas provincias, si no logran enviar la información a ANSeS, el pago se terminará zanjando en una negociación política. En tanto, el debate para el presupuesto de 2018 se dará en el Congreso y acompañado por otras discusiones, como la Responsabilidad Fiscal y el impuesto al Cheque.

