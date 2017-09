Uno de los peritos criminalistas más respetados de Misiones fue elegido por sus pares como el “Profesional del Año”

El comisario general retirado Martín Duarte es uno de los peritos más respetados de Misiones y de la región. Se ha capacitado en distintos lugares de la Argentina y del exterior y actualmente, como experto afectado al Poder Judicial, brinda charlas a otros especialistas e integra el staff de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas. La semana pasada fue elegido por sus propios pares como “Profesional del Año”.

El Licenciado en Criminalística y experto en Criminología recibió la distinción en el acto anual que lleva adelante en Posadas la Federación de Colegios Profesionales de Misiones (FECOPROMI). La ceremonia se llevó a cabo en el Círculo Médico Zona Sur, sobre la calle Rivadavia.

Duarte trabajó en casos como la ejecución del abogado Guillermo Valdez, el asesinato de Angélica Ramírez en Puerto Rico, la Masacre de Panambí, el doble homicidio narco del barrio Tacurú y el homicidio del sindicalista Pablo Achingo, entre decenas de otros episodios delictivos que conmocionaron a la sociedad misionera. Pese a esto aclara: “Para mí es tan importante uno de esos casos como el robo de una aguja, todas las causas tienen el mismo valor”.

“Este reconocimiento fue un orgullo. No me lo esperaba. Vale mucho porque viene de los propios colegas, que son 70 en la provincia”, admitió.

El licenciado se recibió de oficial subayudante en 1985. Desde ese año ingresó a Criminalística. Se retiró de la fuerza a mediados de 2014, en la máxima jerarquía y como director de la Policía Científica.

Su especialidad es el trabajo pericial sobre documentos, automotores, armas, accidentes de tránsito y la recolección de evidencia en el lugar del hecho.

“Hacemos mucho hincapié en la preservación del lugar del hecho. En delimitar las áreas, en que no se viole la cadena de custodia, para que la evidencia recolectada llegue sin contaminación hasta el juzgado”, detalló.

“La tecnología hizo que se facilitaran algunas cosas, pero la disciplina, el compromiso y la dedicación son la clave. Con el paso del tiempo uno va templando el carácter, pero no pierdo de vista que nosotros trabajamos muy cerca del dolor ajeno, en la búsqueda del esclarecimiento de hechos trágicos en muchas ocasiones”, reflexionó.

Con el reconocimiento y la trayectoria a cuestas, Duarte tiene en claro que también es tiempo de aportar su conocimiento a los colegas que se están formando. En eso anda el licenciado y también en su pasión por esclarecer hechos delictivos, desde el menos mediático hasta el más resonante.