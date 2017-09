El turismo genera el 10 por ciento del empleo formal privado en la provincia

El dato surge de la primera edición del Anuario Estadístico de Turismo de Misiones que se presentó hoy ante representantes de cámaras empresariales del sector y demás actores de los sectores público y privado. Se trata de un trabajo que recaba datos de distintas fuentes y períodos. El ministro de Turismo, José María Arrúa, advirtió que la mitad de los alojamientos que funcionan en Misiones no están habilitados, lo que obliga a avanzar en una campaña para reducir ese porcentaje.

La directora del Instituto Provincial de Estadística y Censo de Misiones, Silvana Labat, y José María Arrúa, coincidieron en remarcar la incidencia del turismo en la generación de puestos de trabajo en la provincia. Labat detalló que la cantidad de asalariados registrados del sector privado correspondiente al sector turístico, ascendió en 2015 a 10.984, lo que representó ese año el 9,8 por ciento del total de trabajadores formales del sector privado de Misiones.

El trabajo señala además que entre 2001 y 2010, el turismo tuvo una participación de entre el 7 y el 7,5 por ciento en el Producto Bruto Geográfico de la provincia, mientras que en 2011 ese porcentaje se redujo a 6,6 por ciento.

Según Arrúa, uno de los datos preocupantes que reflejó el anuario estadístico es que la mitad de los alojamientos que funcionan en la provincia no están registrados. Según el funcionario, esto obligará a desarrollar “campañas de fiscalización para buscar el compromiso del sector privado. No vamos a salir a clausurar, sino que primero buscaremos concientizar, hacer entender al propietario de una alojamiento que no está registrado, que estar dentro de un sistema regular te permite participar en promociones, tener seguridad, acceder a acciones de promoción”, dijo.

Destacó que “hoy la información está disponible, nunca se hizo esto y está para todos, la vamos a subir a la web, los directores de turismo de las localidades del interior van a poder tener esta información para tomar decisiones acertadas”.

Consideró que otro de los aspectos a trabajar tiene que ver con ampliar la oferta turística a partir de la información que brinda el trabajo estadístico en relación a las preferencias del turista. “El anuario nos permite conocer qué busca el turista, qué viene a hacer. La conectividad es sumamente importante, el 70 por ciento de los turistas que llegan a la provincia lo hacen por vía terrestre, las low cost nos van a favorecer mucho”.