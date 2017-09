Las Provincias avanzaron con la Nación por el financiamiento de las cajas provinciales jubilatorias

En una reunión mantenida el lunes 18 de septiembre en horas de la tarde en el Salón Presidente del Ministerio del Interior, entre el Secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, el Subsecretario de Provincias, Paulino Caballero, por parte de de ANSES, Federico M. Braun, y los ministros de Hacienda de las provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación, entre ellas provincia de Misiones representada por su Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa entre otras, se avanzó en las acciones para el cumplimiento por parte de la Nación del envío de los fondos para el financiamiento de las Cajas Provinciales y el envío de información a la ANSES por parte de estas últimas.

La reunión fue motivada por el envío de cartas que envío el ANSES en el mes de Junio pasado a algunas Cajas Provinciales (Misiones no recibió esa intimación), que suspendería el envío de fondos a las Provincias en el mes de Septiembre si no se cumplimentaba con el envío de información por parte de las Cajas Provinciales.

Por la ley de Presupuesto nacional 2017, la Anses debía enviar mensualmente (y lo venía cumpliendo) un pago a cuenta a cada provincia, para luego determinar el monto del déficit a financiar y saldar la diferencia (o considerar saldado el cumplimiento si el déficit hubiera resultado menor).

Esta información surge de los artículos 27 y subsiguientes de la Ley 27.260 de la reparación histórica para los jubilados sancionada el año pasado, que establecía el procedimiento de armonización de normas jubilatorias entre las provincias con la Nación y las obligaciones de las Cajas Provinciales de enviar información para que con posterioridad el ANSES proceda a determinar el monto del déficit previsional provincial a cubrir en términos financieros.

Por resolución 4113 del 31 de Agosto de 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó el tipo de información que las provincias deben enviar para el cumplimiento de aquella norma. El inconveniente surgió porque el requerimiento de información exigida por la Nación data desde el año 1994 en adelante, con el envío de la historia laboral y previsional de cada jubilado, que por ejemplo en el caso de la provincia de Misiones de los cerca de 19.000 pasivos, 10.000 jubilados pensionados y retirados corresponden a beneficios otorgados entre los años 1994 a 2003 en los que los expedientes no se encuentran digitalizados y por lo tanto resulta de imposible cumplimiento en el corto plazo del envío de la información en el formato que exige la AFIP.

Hasta la fecha, solo 4 provincias han enviado la información pero de manera incompleta: Córdoba, Formosa, La Pampa y Santa Fe. Misiones decidió enviar cuando dispusiera de la información completa.

En la reunión de ayer, se resolvió que el ANSES no suspenderá el envío a las Provincias del pago a cuenta mensual en el mes de Septiembre y que las provincias deberán informar a la brevedad que información tendrían disponible para cumplimentar (conforme normativa y formato AFIP) para el mes de Octubre a los fines que ANSES replantee sus exigencias de información a los fines del cálculo de los déficits de las cajas jubilatorias provinciales.

También se acordó, establecer criterios prácticos en el tipo de información a requerir considerando que, si por ejemplo, para la normativa nacional para los casos de jubilaciones docentes o de fuerzas de seguridad no es necesaria la historia laboral del beneficiario, dado que se considera el último haber en actividad, tampoco exigir esa información histórica a las provincias con cajas no transferidas dado que la misma no será de utilidad y además es difícil de obtenerla.

Recordemos que el financiamiento de las Cajas Jubilatorias Provinciales data del Pacto Fiscal del año 1992, con el criterio de dar un sentido de justicia a todas las provincias más allá si habían o no transferido las Cajas Jubilatorias a la Nación. El envío de fondos por parte de la ANSES no significa que la Caja jubilatoria provincial sea deficitaria, dado que puede ocurrir como en el caso de la Provincia de Misiones que en términos generales la caja previsional no es deficitaria (solo lo es la caja de pensionados y retirados de fuerzas de seguridad) pues posee aportes ´personales y contribuciones patronales ms elevados que la Nación, pero la ANSES debe realizar un cálculo teórico de establecer cual sería el resultado de la Caja Provincial (superávit o déficit) considerando las mismas alícuotas de aportes y contribuciones que posee el Régimen Nacional jubilatorio y cuáles deberían ser los haberes jubilatorios también aplicando la normativa nacional.

En el caso de Misiones, desde el año 2009 no se recibían fondos de ANSES para el financiamiento de las Cajas Provinciales, y el año 2016 se comenzaron a recibir fondos por este concepto, que permitió avanzar en la regularización de la deuda de los Bonos Juniors y Seniors que se encontraban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y que fueron emitidos por la provincia de Misiones en el año 1999 durante el gobierno del Ing. Ramón Puerta.