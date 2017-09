Juegos Deportivos Misioneros: Crismanich, invitado de lujo para la final de Taekwondo

El campeón olímpico en Londres 2012 estará presente este miércoles en la definición de la disciplina, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CepARD).

Sebastián Crismanich, ex taekwondista que logró la medalla de oro en Londres 2012, fue invitado por el Ministerio de Deportes para realizar, durante la jornada definitoria de Taekwondo, una serie de actividades programadas en el marco de los Juegos Deportivos Misioneros.

A partir de las 9 del miércoles brindará un campus práctico y abierto donde podrán participar todos aquellos que conforman y practican la disciplina en la provincia. Luego, junto al ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, participará de una reunión destinada a dirigentes, entrenadores, técnicos y deportistas, con el objetivo de fortalecer deportiva e institucionalmente al taekwondo.

Y por la tarde, será el invitado de lujo en el torneo de la categoría Sub1 4, masculino y femenino, de los Juegos Deportivos Misioneros, previsto a partir de las 15.

Más finales

Por otro lado, este martes serán las finales de Atletismo Sub 17 (femenino y masculino), y Básquetbol 3 vs. 3 (Sub 14 y Sub 16, femenino), en el polideportivo Ian Barney de Oberá, a partir de las 9.

También el miércoles, en simultáneo a la visita de Crismanich, el CePARD será escenario de las finales de Hockey Seven (Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino), Fútbol 7 femenino (Sub 14 y Sub 16), más Lucha Olímpica y Grecorromana (Sub 14, masculino y femenino).

Ruiz de Montoya volvió a recibir al Atletismo

Por otro lado, luego de varios años, el Instituto Línea Cuchilla de Ruiz de Montoya volvió a recibir a un torneo provincial de atletismo. En este caso fue la final de la categoría Sub 14, masculino y femenino, de los Juegos Deportivos Misioneros.

Con mucho entusiasmo y alegría de los anfitriones, participaron chicos y profesores de las cuatro zonas de provincia, entre ellos, de Posadas, Candelaria, Cerro Azul, Alem, Panambí, Oberá, Campo Ramón, San Vicente, Andresito, San Antonio, Piray, Eldorado, Puerto Rico, entre otros. Compartieron una hermosa jornada, rememorando los mejores años de la disciplina en la pista de Instituto Línea Cuchilla, que estuvo muy bien presentada. En la ocasión, el Ministerio de Deportes entregó un reconocimiento al profesor Carlos Quiroz, referente histórico del atletismo en la zona.

Finalizada las pruebas, la reunión técnica entre los profesores determinó los equipos que representarán a Misiones en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, del 9 al 14 de octubre.

Atletismo Sub 14

Equipo femenino: Melisa Hernández (Irigoyen), Gisela Barreto (Eldorado), Melisa Pires (Irigoyen), Belén Polda (Irigoyen), Daniela Pereira (Eldorado), Sofía Honfé (Eldorado), Nancy Olivera (San Antonio), Antonella González (Esperanza), Joana Alvez (San Antonio), Daniela Pascuali (Eldorado), Milagros Valenzuela (Eldorado), Yaqueline Gerin (San Antonio), Maylen Aranda (San Antonio), Catrin Brallwons (Andresito), Jaqueline Gómez y Maira Michel (Eldorado).

Equipo masculino: Braian Bigalke (Alberdi), Samuel Mendieta (Eldorado), Nahuel Parra (Dos de Mayo), Jonathan Sosa (Jardín América), Cristian Gavilán (Eldorado), Manuel Da Rosa (Oberá), Henzo Higa (Oberá), Brian Weinheimer (Ruiz de Montoya), Lucas Alvarenga (Posadas), Walter De Lima (Alberdi), Manuel Silva (Piray), Santiago Acosta (Piray), Lucas Delgado (Montecarlo), Ezequiel Fernández (Piray) y Santiago Gorosito (Alberdi).

Handball

Sub 14 femenino (Intercolegial): Instituto Concordia (Oberá)

Sub 14 masculino (Intercolegial): EPET nº 7 (Jardín América)

Cestoball

Sub 14 femenino: 1º-Instituto Línea Cuchilla (Ruiz de Montoya)

Gimnasia rítmica

Sub 12 femenino: 1°-Puerto Rico (clasificado); 2°-Oberá; 3°-Puerto Rico; 4°-Alem

Sub 14 masculino: 1°-Oberá (clasificado); 2°-Puerto Rico; 3°-Alem

Tiro

Caballeros

Sub 14: 1º-Facundo Dowbusz (Garupá); 2º-Nicolás Flores (Garupá)

Sub 16: 1º-Ezequiel Valenzuela (Posadas); 2º-Juan Iess (Puerto Rico)

Damas

Sub 14: 1º-Daniela Tarnoski (Gobernador Roca); 2º-Yesica Aquino (Gobernador Roca)

Sub 16: 1º-Ángela Samaniego (Posadas); 2º-Yuliana Chapay (Posadas).

FINALES – CRONOGRAMA DE LA SEMANA

Martes 19 de septiembre

OBERÁ

Atletismo

Sub 17, femenino y masculino

Polideportivo Ian Barney

Horarios: desde las 9

Básquetbol 3 vs. 3

Sub 14 y Sub 16, femenino

Polideportivo Ian Barney

Horarios: desde las 9

Miércoles 20 de septiembre

POSADAS

Hockey Seven

Sub 14 – Sub 16, masculino y femenino

Cepard (Posadas)

Horario: desde las 9

Fútbol 7

Sub 14 y Sub 16, femenino

Cepard (Posadas)

Horario: desde las 9

Taekwondo

Sub 14, femenino y masculino

Cepard

Horario: desde las 15

Lucha

Olímpica y Grecorromana

Sub 14, masculino y femenino

Cepard (Posadas)

Horario: desde las 15

Viernes 22 de septiembre

POSADAS

Rugby

Modalidad Seven, Sub16 masculino

Club Lomas

Horario: desde las 9

Básquetbol 3 vs. 3

Sub 14 y Sub 16, masculino

Horarios: desde las 9

Subsecretaría Social Barrial (Posadas)

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE

APÓSTOLES

ACUATLÓN

Sub14 y Sub16, masculino y femenino

Predio Expo Yerba

Horario: a partir de las 9

CICLISMO DE MONTAÑA

Sub14, femenino y masculino

Predio Expo Yerba

Horario: desde las 10

GIMNASIA ARTÍSTICA

Sub14, femenino

Predio Expo Yerba

Horario: desde las 15

PATÍN ARTÍSTICO

Sub14, femenino

Predio Expo Yerba

Horario: desde las 14

CICLISMO DE PISTA

Sub14 y Sub16, masculino y femenino

Lugar: Parque Centenario

Horario: desde las 15

PUERTO IGUAZÚ

BOXEO

Sub16, femenino y masculino

Complejo Municipal

Horario: desde las 15