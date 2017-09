Cristina Kirchner relanza su campaña electoral con un acto en Florencio Varela: “La sociedad demanda una oposición seria”

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, encabezó esta tarde un acto en el partido de Florencio Varela, como relanzamiento de su campaña con miras a las elecciones del 22 de octubre.

El acto tuvo como escenario el parque municipal de la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde UC tuvo una buena performance con el 49% de los votos en las PASO.

El acto estaba previsto para las 15, cuando empezó a reunirse la gente en el lugar, pero comenzó pasadas las 17. En primer lugar habló el compañero de fórmula de Cristina, Jorge Taiana, quien llamó a “que el pueblo vote en defensa propia”.

Luego fue el turno de Cristina, que apareció sobre el escenario vestida de blanco. Sus primeras palabras fueron dedicadas al aniversario de la Noche de los Lápices y en ese marco aludió a las tomas en las escuelas contra la reforma educativa que promueve el Gobierno: “Los jóvenes están discutiendo la reforma educativa, su derecho a decidir qué colegio quieren, qué van a hacer cuando lleguen a 5to. No quieren ser condenados a la flexibilización y el trabajo barato, me conmueve realmente”, sostuvo.

De inmediato empezó a referirse a las elecciones: “Dentro de 35 días, el 22 de octubre, se eligen dos cosas: si el tercer senador de la provincia va a ser Jorge Taiana o Gladys González [la candidata de Cambiemos]”, dijo. Elogió a Taiana (mencionó “su historia, su compromiso, su sufrimiento”) y sostuvo: “Nosotros militamos, comprendemos, porque tenemos convicciones profundas. No es soberbia, ni arrogancia, es el resultado del 13 de agosto, posicionó a unos y a otros, dándonos la razón en algo”.

Cristina hizo un nuevo guiño a la oposición, luego del llamado hace días través de una carta abierta a que sus votantes elijan a Unidad Ciudadana en octubre: “Es mucho más importante en estos momentos, más que discutir entre los que pensamos igual o podemos tener algunas diferencias, que lo más importante en este momento, compatriotas, es construir lo que la sociedad está demandando. Una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que desde [el acto de lanzamiento de su campaña para las PASO en] Arsenal hasta aquí ha agravado las cosas”.

“Por eso escribí la carta [abierta] que era para la oposición de Buenos Aires. Esa carta disparó discusiones y disparó reflexiones de dirigentes que por allí no están en nuestro espacio, dirigentes compañeros de sindicatos, que han tenido una visión critica, pero les agradezca la reflexión frente al severo y serio momento que atraviesa la Argentina”.

Luego se dirigió al presidente del PJ, José Luis Gioja, quien pidió votar por Cristina: “Quiero agradecerle al presidente del PJ su carta abierta a los peronistas”, destacó.

En el mismo sentido más adelante dijo: “Sabemos que es una elección parlamentaria, sabemos que quien gobierna tiene que hacerlo hasta 2019, queremos que lo hagan mejor, que cambien el rumbo. Porque la grieta que tanto preocupa a algunos […] en lo social, económico y de derechos que se está produciendo, es allí donde debemos estar y dialogar en público sin prejuicio, porque no se puede seguir estigmatizando al que piensa diferente. No se puede considerar enemigo a quien cree que los trabajadores tienen que tener sus derechos”.

Ajuste

En varios pasajes Cristina volvió a referirse al “gran ajuste” que planea el Gobierno después de las elecciones: “Si hasta ahora tuvimos una primera fase del ajuste, se viene después de las elecciones el gran ajuste. Lo saben todos y todas”.

Durante algunos minutos abundó sobre “los aumentos, la precarización laboral, los despidos, cierre de fábricas e industrias”, entre otros y se refirió a la deuda, a las políticas por Malvinas, entre otras críticas al gobierno de Mauricio Macri.

La ex mandataria destinó un pasaje de su discurso al caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado donde pidió al Presidente, aunque sin nombrarlo, que se refiera al tema: “Tenemos que volver a preguntar dónde está un ciudadano que no aparece. Les voy a decir lo que pienso […] sería bueno que ante un hecho tan conmocionante escuchemos su voz sobre un hecho que conmociona y conmueve a la sociedad, eso es ser republicano y democrático”.