La nueva dupla de los sábados: Pico Mónaco y El Pollo Álvarez llegan a la pantalla de El Trece

Los treintañeros debutan hoy, a las 19, con Por una moneda, un programa de entretenimientos, donde los participantes compiten para ganarse el viaje de egresados.

Pico Mónaco y El Pollo Álvarez están sentados en los estudios de Kuarzo Entertainment Group, en una de las escenografías que usaron meses atrás para Despedida de solteros. Ambos lucen un saco negro. El tenista fue el que más tardó en aparecer porque se hizo unos últimos retoques en su pelo. Antes de empezar la nota, saludan a los Volcán que acaban de tocar en vivo en Las rubias + uno, el programa de Marcela Tinayre, que se emite por KZO, donde esta misma dupla conduce Los amigos así junto a Mariano Zavaleta. Mientras que Pico, después de tener una breve conversación con Caro -o mejor dicho Pampita-, se saca una foto con la banda que se consolidó en los 90; el Pollo cuenta que viene de dar notas, hacer radio y lo espera un programa, más notas y una presencia en Tekila. Las entrevistas se deben a algo muy concreto: hoy, a las 19, estrenan en Eltrece Por una moneda, un ciclo de entretenimientos, donde los participantes juegan para ganarse el viaje de egresados. Algo parecido a lo que hacía Guido Kaczka en El último pasajero, que ahora forma parte de la producción de este ciclo.

El viaje de egresados parece ser algo desconocido para Pico y El Pollo. Mientras que el deportista no pudo ir porque estaba radicado en España en una academia de tenis, la familia de El Pollo no tenía el dinero para afrontar los gastos. Pico siguió las aventuras de sus compañeros por mensaje de texto. El Pollo, en cambio, tuvo su historia de superación personal: recibió donaciones de sus familiares e hizo un circuito alternativo. En lugar de ir en el micro, se tomó tres colectivos para llegar a Bariloche, paró en un hostel e hizo las excursiones con sus amigos, que le alcanzaban manzanas y galletitas para alimentarlo. Pero de noche poco y nada. Salió con sus compañeros una sola vez. “Todo lo que no vivió de chico lo está viviendo de grande. Efectivamente, lo pueden seguir por redes sociales y portales”, bromea el tenista sobre su colega. También se hacen chistes sobre la posibilidad de hacer ese viaje pasados los 30 con alguno de los colegios ganadores. Al parecer ya recibieron una propuesta de El Tirri, pero quedó en el aire.

Complicidad. El Pollo y Pico están sentados, atrás un jardín vertical los separa del fondo. Se turnan para hablar, no se pisan. Destacan en varias oportunidades la humildad y carisma del otro. Y, sobre todo, se divierten. “Va a haber muchos juegos”, cuenta el novio de Pampita Ardohain. “Está el ´Devolvele el saque a Pico´. Va a ser un saque profesional, en el que me voy a concentrar mucho y los chicos van a tener que responder”, cuenta. Y el Pollo suma: “Quiero que sepan que la primera persona que lo probó fui yo y me salió mal. En realidad, primero me tiró de amigo y no la pude agarrar y después le hice una prueba, le dije un par de cosas que no le gustaron, lo pinché y…” Y le hice un saque verdaderamente profesional que casi rompo una cámara, escenario, todo. No les va a convenir hacerme enojar”, completa Pico.

Juan y Joaquín, esos son sus verdaderos nombres, se conocen hace muchos años. La historia se remonta a 10 años atrás, cuando Pico ganó el ATP de Buenos Aires y el Pollo, que trabajaba en TyC, lo entrevistó. Después siguió una nota en Tandil, de donde es oriundo el deportista, y muchos encuentros en “algún circuito de la vida”. Esa buena onda siguió vigente y cuando este año Mónaco decidió dejar el tenis, se reactivó en un programa de televisión. “Laburar con un amigo es lo máximo”, dice el tandilense. “Tenemos mucha confianza, hay cero egos, cero divismos. Nosotros dejamos que fluya. Me parece que ahí está el secreto de que nos llevemos tan bien”, reconoce el ex conductor de Combate.

“Si hay algo que me dio el deporte es eso: darle lugar al otro, ser compañero, estar para lo que necesite. Todas esas cosas que tengo del deporte trasladadas a este ámbito creo que son buenas. Hacemos un programa en el que somos como somos y eso, al final del día, no abunda mucho en la televisión. Esa química garpa y trasluce”, agrega Pico. “Adrián [Suar] nos dijo: ´Los veo bien´”, resume el Pollo y explica que va a ser un “programa, donde va a interactuar toda la familia, tanto los que participan como los que lo miran desde casa”.

Además del saque de Pico hay otros juegos que la dupla nombra: un desfile de abuelas y otro que nuevamente tiene al novio de Pampita como protagonista. “Se llama ´Entregale a tu mamá a Pico´. Son cuatro paradas donde van los chicos con una madre encima haciendo distintas actividades físicas y se corta el tiempo cuando le entregan la mamá a Pico”, detalla el Pollo, quien preferentemente quiere estar siempre “del lado derecho”, cabala que conserva desde el primer día de Combate.

-Pollo, vas a competir media hora con Combate, ¿cómo te sentís con eso?

-Me siento raro, pero son las reglas del juego, de la televisión y hoy mi programa es Por una moneda. Combate es un lugar que quise y quiero muchísimo. No voy a perder nunca el amor por ese programa y por la gente que lo integra, desde la artística, a la producción y la técnica. Me costó irme pero siento que es un crecimiento para mí.

-Y vos Pico, pasaste del tenis a la televisión sin escalas…

-Gracias a Dios pude trabajar en lo que más me gustaba en mi vida, que era el tenis. Y ahora estoy encontrando algo que me divierte y que es un trabajo, pero que todavía no me lo tomo como tal. Lo encuentro como un pasatiempo que se adapta a mi rutina de vida de hoy en día. Me genera ilusión, me llena el día y me crea satisfacción personal. No lo hago por dinero. Hago muchas cosas paralelas aparte de la televisión. Hay que ser profesional, pero no es todo en mi vida. Lo tomo como un desafío lindo y como un entretenimiento, como un hobby. Siento que es un ambiente muy amigable, por eso accedo a hacer todo esto, si no yo creo que no accedería.

-¿Extrañás el tenis?

-No extraño tanto el tenis. Si hay partidos importantes, los veo, también si hay torneos, amigos míos jugando. No me divierte tanto ver partidos, no llego a ver uno entero… Sí, momentos, sí, estar al tanto, pero no extraño la rutina: el viajar, entrenarme, la predisposición que había que tener, lo mentalmente preparado que uno tiene que estar, la presión que generaba competir. De todo eso no extraño absolutamente nada. Por ahí sí, un poco la adrenalina de la competencia.

-En esta etapa de tu vida, ¿pensás en la paternidad? Sobre todo ahora que estás en pareja…

-Es algo sumamente personal, son charlas que salen en ámbitos privados. Estamos contentos, felices. Los dos estamos con muchísimo laburo. Disfrutamos mucho de la convivencia, de compartir momentos, de disfrutar las mini vacaciones que tenemos. Todo lo otro se puede dar y, cuando suceda, se van a enterar ustedes antes que yo.

Por el viaje. Pico y El Pollo se miran. Tienen que hacer las fotos y en una hora sumergirse en su ciclo de cable Los amigos así. El debut de Por una moneda es esta noche, a las 19. “Van a competir los participantes en diferentes juegos por monedas. En la parte final del programa va a haber un juego entre todos por esas monedas que fueron ganando y el de mejor performance en el último juego es el que se gana el viaje de egresados”, concluye El Pollo. Se paran y posan. Marcela Tinayre se acerca y los felicita por el programa, ellos la invitan a que los vea y ella les contesta: “Justo tengo que ir a una mesa de una tal Mirtha, no sé si la conocen”. Se ríen.

La Nación