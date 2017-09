La Junta de Clasificación y Disciplina del Consejo de Educación detectó certificados truchos en el legajo del director de una escuela posadeña

El protagonista del fraude es el docente Nicolás Omar Borgman, quien se desempeña como actual director del Centro Educativo Polimodal 53 de Posadas. Según consta en la denuncia radicada el 30 de agosto pasado en la Comisaría Seccional 16 ta, se deja constancia de las irregularidades detectadas y se adjuntan los documentos emitidos por la Universidad Nacional de La Plata donde se establece que los documentos que forman parte del legajo del docente son falsos.

A raíz de trabajos de fiscalización que se realizan en forma sistemática en la Junta de Clasificación y Disciplina rama Media y Superior del Consejo General de Educación de Misiones, se investigó sobre la veracidad de los certificados que acreditaban especializaciones del docente en cuestión y según pudo constatar Misiones On Line, se solicitó en informe a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. En particular sobre la Especialización en la Enseñanza del Español como de Lengua Extranjera.

En los documentos que acompañan la denuncia realizada en la sede policial, se establece que Nicolás Omar Borgman no registra asistencias al Seminario Métodos de Investigación de la Enseñanza de LE, ni al Seminario sobre Diseño de Unidad Didáctica, ni al Seminario Español con Fines Específicos, ni al Seminario Medios Aplicados a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Se deja constancia que cursó Contexto Sociocultural de la Argentina a partir del Siglo XIX en la Enseñanza de ELSE y que no presentó el trabajo final integrador. Esto es parte de la respuesta de la institución a las autoridades misioneras, de un total de 11 certificados falsos.

Esta situación irregular ya fue documentada ante la Dirección de Asuntos Legales del Consejo de Educación, quien instruirá el mecanismo correspondiente que sería el inicio de un sumario administrativo, donde incluso hasta tanto concluya la investigación, puede determinar separar al docente de su cargo. En si la falta o irregularidad es grave y podría terminar en la exoneración del educador.

Por otra parte en paralelo la denuncia policial activa la investigación en la justicia ordinaria, y vale acotar que el Código Penal establece en sus artículos 236 y 237 que “el funcionario público que ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero, será castigado con tres a diez años de penitenciaría. Quedan asimilados a los documentos, las copias de los documentos inexistentes y las copias infieles de documentos existentes”.

Antecedentes familiares

En julio pasado autoridades de la Junta determinaron que, la hermana de Nicolás Omar Borgman, Tatiana Borgman, presentado un título apócrifo como profesora de física, quien se desempeñaba como docente en el Centro Educativo Polimodal 53 de Posadas. Según constaba en los registros de empadronamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina, el título de profesora fue presentado a ese organismo en agosto de 2016 y fue expedido por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue precisamente desde esa institución que determinaron que la mujer en cuestión no era egresada de esa universidad. Por ello se activaron los mecanismos administrativos correspondientes tanto en la dependencia estatal como en la justicia ordinaria.