Cuatrillizos del “fin del mundo”: quedó embarazada de gemelos y mellizos

Yanina (33) y Matías (35) se conocieron en la fábrica en que trabajan. De novios hace un año, recibieron una sorpresa mayúscula: mellizos y también gemelos. La historia.

El ecografista tardó en decirle lo que veía. Ella, con 33 años y mucho miedo, le preguntó: “¿Pasa algo?”.

La respuesta comenzó con un tartamudeo y otra pregunta: “¿Tienen historial de mellizos en la familia? Acá tenés un enano, acá tenés otro y…”.

Ahí Yanina Gutiérrez lo interrumpió: “¡Me muero! ¡Son mellizos!”. “El me dijo: ‘No, acá hay otro’. Ya llorando, grité: ‘¡Trillizos!’. Y dijo: ‘No, acá uno más’. Fue un shock total. Con mi novio salimos de la ecografía mudos. Nos miramos con cara de: ¡se vienen cuatro bebés de una!”.

Su panza, gigante, parece la de una embarazada de cinco meses. Pero el sábado recién entró al tercer mes con sus cuatrillizos.

​Primeriza, sin haber hecho ningún tratamiento de fertilización y hasta sin buscar quedar embarazada, espera gemelos y mellizos. ​A la vez.

Con Matías Graf (35), el futuro papá, hacía sólo un año que empezaban a salir. “Todo fue muy de golpe”, repite.

Desde Río Grande, Tierra del Fuego, habla con Clarín de este embarazo cuádruple que no tiene antecedentes registrados en Argentina: se dio de manera totalmente natural y con la particularidad de que dos son gemelos idénticos y los otros dos podrían no ser del mismo sexo. Sí trascendieron dos casos de cuatrillizos sin fertilización asistida, pero no con estas características. Fueron ambos en Mar del Plata: las cuatrillizas Landaburo, en 2011, y, el primero, en 1980, con los dos bebés y las dos bebas Arnau.

“Es un caso raro entre lo raro”, dijo a este diario Nuncia Llobeta, su ginecóloga en el Sanatorio Fueguino. Yanina llegó después de hacerse el test que se vende en farmacias y ver que le había dado positivo.

“El 14 de julio me enteré de que estaba embarazada. No me había dado cuenta para nada. La gente me lo preguntaba. Menos iba a imaginar que son cuatro. Pero tengo tíos y primos mellizos. Está en mi familia”, explica. “Ella no tuvo ningún tratamiento. No hubo implante de embriones ni tuvo estimulación de la ovulación. Todo fue muy natural”, focaliza la doctora.

Miedos y mitos (Parte 1)

El suyo es un embarazo de alto riesgo. Y el peligro nada tiene que ver con la edad de Yanina, miedo que ella misma tuvo y un mito para alguien que recién pasó los 30, sino con las condiciones particulares de una gestación de cuatro bebés.

El miedo. Si bien el Hospital Regional de Río Grande no tiene desventajas en cuanto a la parte obstétrica de un embarazo de cuatrillizos, no hay suficientes unidades neonatales aptas -incubadoras y respiradores artificiales- para cuatro bebés durante días, semanas o meses en caso de que nazcan prematuros.

Un bebé que nace antes de las 38 semanas ya se considera prematuro. En uno múltiple, las mamás pueden llegar a estar internadas desde el quinto mes. El “reposo absoluto” es por algo específico: la prematurez a la que tienden los bebés en todo embarazo múltiple.

Ya en un embarazo de gemelos la posibilidad de la prematuridad aumenta. Estadísticamente, los trillizos nacen antes de la semana 35.

“Amor a primera vista”

La primera ecografía de Yanina tendría que haber sido el 9 de agosto. Pero, por una mezcla de ansiedad y miedo, la tuvo antes.

“Buscamos en Google ‘embarazo de mellizos y gemelos’ o ‘mellizos y gemelos en el mismo embarazo’ y no encontramos nada. Sólo aparecen cosas de cuatrillizos y en Argentina son muy pocos. Mucho menos que se haya dado de forma natural. La ginecóloga tampoco vio un caso así.”

Llobeta da detalles: “Dos bebés están en la misma bolsa amniótica (embarazo monocorial monoamniótico, que según datos del Hospital Italiano se da en menos del 1% de los casos y alrededor del 70% resultarán en recién nacidos sanos).”

Eso quiere decir que son gemelos idénticos: del mismo sexo, se alimentan de la misma placenta, cada uno tiene un cordón umbilical y no hay membrana que los separe (se tocan piel con piel). “Los otros dos, aparentemente, también podrían tener una misma placenta, pero con una membrana que los separe. Aún no estamos seguros y en ese caso podrían tener distinto sexo”, explica la ginecóloga sobre por qué no serían idénticos entre sí.

La historia del “embarazo de gemelos y mellizos a la vez” no tardó en esparcirse por la ciudad fueguina. Todo empezó con un posteo de Yanina en Facebook.

Recibía mensajes privados de mamás de gemelos o trillizos que no conocía y le repetían: “Preparate psicológicamente”. Hace unos días, ajustó la configuración de privacidad de su perfil.

Si se adelanta, sabrán el sexo de los bebés en la semana 14. Pero para la futura mamá, nada importó más en ese diagnóstico por imágenes que el amor que sintió “a primera vista”.

Una panza que creció “por cuatro” y sin tratamiento

“¿Ni siquiera tuvo estimulación ovárica?”, pregunta a Clarín el director científico de Halitus Instituto Médico, Sergio Pasqualini, sorprendido por el caso.

“Cuando empieza el ciclo, arranca una oleada de micro folículos en desarrollo. Van a ser más o menos de acuerdo a la fertilidad de la reserva ovárica que tenga la mujer. Al quinto o sexto día, uno domina y manda al muere a los demás. A veces ese mecanismo puede fallar por un gen en algunas mujeres o en algunas familias que tienen mayor frecuencia de mellizos. Que haya gemelos a quintillizos es una falla del mecanismo de la dominancia”, explica el experto en fertilización.

La estimulación ovárica con hormonas induce a esa falla para que “se desarrollen más micro folículos que antes estaban destinados al fracaso”, aclara.

Quien también es presidente de Fundación REPRO y se dedica desde hace más de 30 años a la fertilización asistida, tuvo un sólo caso de cuatrillizos y fue hace 20 años.

“Pero pasó por estimulación ovárica y con relaciones sexuales, porque nunca se transfieren tantos espermatozoides in vitro”, aclara Pasqualini.

Hace 20 años, la fertilización asistida llevaba a un 17% de mellizos en el total y a un 3% de trillizos.​ “Al día de hoy no se usan más de dos embriones, así que los trillizos no son frecuentes en las mujeres que acuden a la ciencia para quedar embarazadas”, asegura el doctor.

En abril de este año nacieron quintillizos en Tucumán. El embarazo fue por fertilización asistida, como en el caso de los sextillizos López y, en los 90, el de los famosos quintillizos Riganti.

La pareja

Yanina está tomando ácido fólico, protección con progesterona y un antiemético para evitar el vómito. Ese es el protocolo.

En contra del mito, no tiene que subir hasta 20 kilos para garantizar el alimento de los bebés.

“Su panza está creciendo por cuatro. Tiene que tener una buena nutrición pero con pocas calorías –asegura la ginecóloga–. Necesita estar muy equilibrada con eso, para reducir el riesgo de hipertensión. Así que una nutricionista la va a ayudar”.

Tanto Yanina como Matías son empleados metalúrgicos. Ella desde hace 12 años trabaja en la fábrica de electrónica Radio Victoria, junto a 400 compañeros. Desde hace 8, uno de esos trabajadores es Matías.

Se habían cruzado, pero no habían hablado hasta hace un año, cuando a él lo pasaron al mismo sector que ella: control de calidad, donde son 30 empleados.

“Mi puesto en la cadena de fabricación tenía que pasar sí o sí por el de él. Así empezó la onda entre los dos y se concretó en las juntadas grupales fuera del trabajo. Hace un año que empezamos a salir”, sigue.

“Yo no entendía nada en la pantalla. Y de repente me entero de que iba a ser ‘papá de 4’. Mi novia siempre quiso una familia numerosa, pero pensamos que los íbamos a tener de 1 en 1. No todos juntos”, dice Matías, nacido en Olavarría y residente en Río Grande desde 2002.

Un nacimiento porteño para los cuatrillizos del Fin del Mundo

La obra social Unión Obrera Metalúrgica (UOM) les dirá esta semana dónde será el seguimiento del embarazo y el nacimiento. Puede que en octubre los instalen en Buenos Aires. Aunque también se evalúa reacondicionar la sala de neonatología para este embarazo por 4 inédito en la región.

“No sabemos cuánto va a aguantar el útero, estará sobredistendido. Por eso es que tiene que hacer mucho reposo. Creo que Yanina va a pasar muchos días antes en la clínica. Es probable que sea con mucha antelación la uteroinhibición”, explica Llobeta sobre el término médico para sostener el embarazo con drogas que eviten las contracciones.

Los bebés nacen prematuros por un fracaso en ese tratamiento.

“Con cuatrillizos lo ideal es superar la semana 30 de embarazo. Si llegás a la 32 ya estás tranquilo como médico. En caso contrario, el peso de cada uno sería muy bajo, porque no tienen espacio para crecer tanto”, explica Pasqualini.

“En un hotel no voy a poder estar. Estamos viendo de conseguir un departamento, para estar más cómodos y preparados para cuando nazcan los chicos”, dice la futura mamá.

Estarían en Buenos Aires entre 7 y 8 meses antes de volver a Tierra del Fuego. Y ahí llegará otro desafío, lo que ellos mencionan como “el después del nacimiento”.

Ni Yanina ni Matías son propietarios. Ella vivía con su papá y Matías alquilaba un dúplex.

“Para sacar un crédito en un banco hipotecario es un problema. Si yo tengo que pagar una cuota de 12 mil o 15 mil pesos, no sé cómo va a ser cuando los bebés nazcan”, explica Yanina, que se reunirá con las autoridades de la gobernación de su provincia para pedir apoyo en ese crédito.

“Nosotros teníamos vida de solteros. Los cuatrillizos nos agarraron muy de golpe como para estar bien preparados económicamente.”

“Cuando volvamos de Buenos Aires va a ser un arrancar de 0 tremendo. Sin tener casa y comprando todo en cuotas. El dúplex en el que vivíamos juntos lo dejé de alquilar para que ella no suba y baje la escalera. Nos fuimos a vivir a la casa del papá de ella. Si no sale el crédito es un gran problema porque los alquileres son muy caros acá. Pero tendremos que alquilar una casa a la vuelta”, agrega Matías.

“No queremos que nos regalen nada. Siempre trabajamos y lo vamos a seguir haciendo. Simplemente necesitamos que las cuotas sean más accesibles”, dice ella.

Desde la municipalidad ya recibieron las cunas y pañales ecológicos. “Vi que en promedio unos trillizos los primeros meses gastan 1.300 pañales por mes. Yo tengo multiplicar todo por 4”, explica.

Quienes dieron origen a esta inminente familia numerosa aún no eligieron los nombres de sus hijos. Pero quieren que sean vocablos de los ona y Yanina irá la próxima semana al Museo del Fin del Mundo a elegirlos. Allí se emite un certificado de legitimidad del nombre para presentar al momento de anotar a los bebés en el registro civil.

Más allá de cualquier razonamiento económico de ese “después” y de la combinación gemelos-mellizos, Yanina se despierta -con el empujoncito de su novio- y se acuesta pensando en lo mismo.

“Me dijeron que puede ser que no lleguen todos. Pero yo los quiero a los 4. Que lloren los 4. Que después viva entre pediatras y las actividades de cada uno. Que en el medio tenga que ver cómo hacer para volver a trabajar. No me importa. Todo eso quiero y lo quiero con los 4. ” (Clarín)