Asesinato narco en Corrientes: detuvieron a un amigo del joven ultimado a un costado de la ruta 12

La Po­li­cía de Corrientes, que in­ves­ti­ga el ase­si­na­to a gol­pes de un jo­ven en la lo­ca­li­dad de San Cos­me, de­tu­vo a un sos­pe­cho­so. Se tra­ta de un ami­go de la víc­ti­ma, quien no se­ría au­tor ma­te­rial si­no un su­pues­to en­cu­bri­dor y co­no­ci­do de los pre­sun­tos cri­mi­na­les.

Una hi­pó­te­sis muy fuer­te re­la­cio­na al ho­mi­ci­dio con el nar­co­trá­fi­co, ya que a unos po­cos me­tros del lu­gar don­de es­ta­ba el ca­dá­ver ha­bía un car­ga­men­to de ma­ri­hua­na.

Los rá­pi­dos des­plie­gues po­li­cia­les con­du­je­ron a la de­mo­ra pre­ven­ti­va de un mu­cha­cho de 25 años, alias “Le­chu­ga”, ha­bi­tan­te del pue­blo de Ra­ma­da Pa­so, don­de tam­bién vi­vía el mu­cha­cho ul­ti­ma­do, in­di­ca­ron al diario Épo­ca fuen­tes de la cau­sa.

A la vez, ayer re­a­li­za­ron alla­na­mien­tos en al me­nos dos vi­vien­das en el afán de lo­ca­li­zar y cap­tu­rar a los su­pues­tos au­to­res ma­te­ria­les.

El ca­dá­ver de Cris­tian Adrián Gon­zá­lez, de 24 años, fue ha­lla­do el miér­co­les. Su pa­dre di­jo ser quien lo ubi­có en­tre unos ma­to­rra­les, pró­xi­mo a un alam­bra­do pe­ri­me­tral y a una tran­que­ra, a la al­tu­ra del ki­ló­me­tro 1070 de la Ru­ta Na­cio­nal 12, en el pa­ra­je de­no­mi­na­do En­se­na­da Gran­de. Cer­ca es­tá el lla­ma­do “pa­ra­dor de los pe­re­gri­nos”.

Ese hom­bre ma­ni­fes­tó que al no re­gre­sar su hi­jo, de­ci­dió ir a su bús­que­da. Pa­ra ello con­tó con la ayu­da del ami­go de Cris­tian que ter­mi­nó apre­sa­do cuan­do es­ta­ble­cie­ron que sa­bía bas­tan­te acer­ca de una tra­ma li­ga­da a lo ilí­ci­to. Fue es­te mu­cha­cho el que men­cio­nó el cam­po don­de la víc­ti­ma de­bía man­te­ner un en­cuen­tro con “cier­tas per­so­nas”.

A unos 15 me­tros del si­tio don­de ya­cía muer­to Gon­zá­lez ha­bía tres bul­tos gran­des, con­te­nien­do 109 pa­que­tes ti­po “la­dri­llos” de pi­ca­du­ra de ma­ri­hua­na.

La sus­tan­cia es­tu­pe­fa­cien­te al­can­zó un pe­so de 90,400 ki­lo­gra­mos. Ese de­ta­lle in­me­dia­ta­men­te lle­vó a los in­ves­ti­ga­do­res a ba­ra­jar la hi­pó­te­sis de un cri­men de tin­te ma­fio­so, li­ga­do al trá­fi­co de dro­gas.

Un pri­mer exa­men al cuer­po de la víc­ti­ma per­mi­tió sa­ber que pre­sen­ta­ba le­sio­nes san­gran­tes en la par­te pos­te­rior de la ca­be­za. Ha­brí­an si­do cau­sa­das con un ob­je­to du­ro, tal vez un pa­lo de ma­de­ra o un pe­da­zo de me­tal. No pre­sen­ta­ba he­ri­das de ba­la o de ar­ma blan­ca.

El ca­dá­ver, se­gún ras­tros, ha si­do mo­vi­do de un lu­gar a otro (pa­ra tra­tar de ocul­tar­lo). Lo ha­brí­an ma­ta­do a 15 me­tros de don­de lo ha­lla­ron.

Lue­go de más de dos ho­ras de tra­ba­jo po­li­cial en el es­ce­na­rio del ho­mi­ci­dio, el cuer­po de Gon­zá­lez fue re­ti­ra­do. Lo con­du­je­ron al Ins­ti­tu­to Mé­di­co Fo­ren­se de la ca­pi­tal pro­vin­cial. Allí los es­tu­dios arro­ja­ron la cau­sal de muer­te: se­ve­ro trau­ma­tis­mo de crá­neo con frac­tu­ra en la re­gión oc­ci­pi­tal de­re­cha.

La da­ta de muer­te se­ría es­ti­ma­da en unas 10 ho­ras an­tes de la lle­ga­da de la Po­li­cía al si­tio, mo­vi­mien­to re­gis­tra­do a eso de las 17:15. Es­to lle­va­ría a pre­su­mir que la agre­sión se pro­du­jo ese día en ple­no ama­ne­cer.

Ba­sa­dos en el re­la­to del pa­pá de Cris­tian, po­li­cí­as de la co­mi­sa­ría de San Cos­me jun­to a in­te­gran­tes de la Di­vi­sión Ho­mi­ci­dios de la Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción Cri­mi­nal de­ci­die­ron la de­ten­ción pre­ven­ti­va del sos­pe­cho­so.

“A­ho­ra sa­len a re­lu­cir di­fe­ren­tes ver­sio­nes que po­si­cio­nan al jo­ven ase­si­na­do co­mo pre­sun­to in­te­gran­te de una or­ga­ni­za­ción de­di­ca­da al trá­fi­co de ma­ri­hua­na”, con­fió una de las fuen­tes con­sul­ta­das.

El si­tio don­de ocu­rrió el ase­si­na­to es­tá den­tro de un área “ca­lien­te”. Des­de ha­ce más de una dé­ca­da la par­te cer­ca­na a la fron­te­ra con la Re­pú­bli­ca de Pa­ra­guay es fre­cuen­ta­da por or­ga­ni­za­cio­nes de­lic­ti­vas de­di­ca­das al in­gre­so de es­tu­pe­fa­cien­tes.

El miér­co­les a la ma­dru­ga­da una ca­mio­ne­ta Volsk­wa­gen Su­rán apa­re­ció com­ple­ta­men­te que­ma­da a un la­do de la ru­ta na­cio­nal 12, ki­ló­me­tro 1041, pró­xi­mo a la ca­pi­tal.

Fue un in­cen­dio in­ten­cio­nal y por ello no se des­car­ta que es­te ca­so tam­bién tu­vie­ra vin­cu­la­ción al nar­co­trá­fi­co y al re­cien­te ho­mi­ci­dio.